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怕川普重來？選民在意的是生活

朱立安（嘉義市）

期中選舉，我的一些朋友們情緒格外焦慮，紛紛自嘲是紅海裡的藍色孤島。

因為，德州奧斯汀、中西部的堪薩斯市等大學城，向來整州紅吱吱偏向共和黨，唯獨校園內有一小片藍天，支持民主黨。今年狀況糟到朋友說自己是大鍋紅番茄湯裡一顆小藍莓，失語感強烈、對未來悲觀、不信任制度、更不信任候選人。

此情況成因複雜，從川普在政治上崛起，就顛覆了學界對美國之想像，學院派突然發現自己不是大聲量的意見領袖。

近幾年，佛州與德州被紅潮狂掃，剛連任的佛州州長德桑提斯，不但證實了拉丁裔甚至非裔選民跑去支持共和黨的夢魘成真，而且，不論德桑提斯或川普代表共和黨參加兩年後的總統大選，極右派聲勢高漲，可以確定川普時代醜劇會重新上演。

拜登怕美國人忘了這醜劇，選前沒解決國內通膨和犯罪問題；外交方面，也無法促成俄烏和談，反而藉烏克蘭戰爭大賺戰爭財。但拜登每次演講都拿當年國會暴動當主題，痛罵前總統川普。

一般而言，期中選舉被當成對總統施政的公投，拜登要將其變成對於川普的公投，連拯救民主這樣的話都喊出來。但知識分子難道需要總統提醒，美國民主制度出了問題嗎？而大眾在乎的問題，又真的能寄望這次選出的人嗎？

以加州為例，舊金山、洛杉磯是民主黨票倉，但加州中部谷地，早已被共和黨收編。歷史上，從西部拓荒、牛仔時代、到現在中部谷地農業鄉鎮，這些選民的政治觀是建立在土地連結。當州政府與民主黨進步派得意洋洋宣布將禁售燃油車，農民也知氣候變遷之害，但他們更關心因暖化造成旱災與缺水，因缺工逐漸衍生出拉丁裔民眾的生存、居住、教育問題將如何解決？

美國總統大選的選舉人團贏者全拿制度，已引發加州拉丁裔選票轉向會複製佛州的憂慮。

紐約時報在選前訪問曾投票給民主黨的民眾，發現民主黨支持者在流失，這次還願投民主黨，並非相信民主黨可以做得好，而是負面選舉和仇恨值發酵，婦女墮胎權也被詮釋成人權議題，大家憂慮繼暴衝國會之後，美國整個體系都會垮掉，所以，不只要用選票把討厭的人下架，還要把討厭的人支持的人都下架。

其中一位舊金山非裔單親母親，票投民主黨十幾年，如今市區無業遊民多到嚇人，政客的承諾究竟完成了什麼？眾院議長裴洛西話題不斷，此次選舉她順利連任，卻可能因民主黨選不好而丟掉議長。可是，關心裴洛西這舊金山大富豪的議長寶座，不如關心自己的食衣住行。

的確，當選後仍和民眾在一起的政治人物太少了。政客們，可不可以少照顧自己一點，少想連任和政治前途，多把民眾利益放心上？

民主黨 川普 共和黨

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