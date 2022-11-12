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期中選舉太慘？川普臭臉彩排小女兒婚禮 女婿尷尬陪笑

民主黨奪參院可能漸增 恐不必等喬治亞州決選

慶節悲變

陳安利／亞特蘭大

萬聖狂歡夜景點，

首爾鬧區明星見，

裝扮派對窄道間，

群湧推擠壓倒前，

人牆重疊踩踏遍，

致命慘劇哀嚎連，

震驚國際淒慟言，

秩序維護成關鍵。

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畫中有話

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古代中國人的治國智慧

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