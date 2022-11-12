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慶節悲變
陳安利／亞特蘭大
2022-11-12 02:00
萬聖狂歡夜景點，
首爾鬧區明星見，
裝扮派對窄道間，
群湧推擠壓倒前，
人牆重疊踩踏遍，
致命慘劇哀嚎連，
震驚國際淒慟言，
秩序維護成關鍵。
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