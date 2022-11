不論誰贏 接受選舉結果

「We used to have one denialist who lost an election. Now we've got hundreds of them running countrywide」,本屆亞利桑納州 務卿候選人Adrian Fontes感嘆川普為拒絕接受敗選的始作俑者,而這種反敗選的人目前是大有人在。

也就是說:輸不起的敗選人以及選民怪罪於選舉不公,或是用缺乏證據的指控來阻擋勝選人上位。

方式不外乎是敗選人拒絕發表讓步演說concession speech,捧敗選人的選民發起暴動,2021年元月6日數千名川粉暴徒攻擊國會為一實例!

這一次的期中選舉 兩個政黨是旗鼓相當、不分上下,鹿死誰手在11月9日,大選的第二天仍未知曉。

由新聞上可見選民在投票 所耐心排隊,隊伍之長輪到自己可達一至兩個小時,不放棄對通膨、墮胎、經濟、治安、環保等方案發表,以及選上心儀的候選人的一個機會。

「幾家歡樂幾家愁」是可以理解。選舉結果會讓很多人歡欣,不少人失望。但是必須要提醒自己,選舉是依照大多數人的民意,「少數服從多數」選舉的結果就是依照這個方針。不合自己心意的結果必須接受,因為這是符合眾人的意見,是非對錯是見仁見智,為選舉之前的考量。

美國選民應該感到慶幸,美國有相當好的選舉制度、先進的計票機器設備、嚴謹的監票團隊等,使人為的失誤達到最低點,為非作歹做假已不可能。也就是說,選民的每一票都能「各得其所」每一票都算數。

選舉是一個民主制度,不論誰贏而能夠接受選舉結果則是文明的象徵。在崇尚運動的美國,可以看到在每一個大運動賽結束後,輸的隊伍都會排隊向前對勝隊致意,一個不分勝負的體育精神。

對於這個期中選舉,選民何不採取同樣的態度去接受選舉結果;不只是服輸而且是恭喜勝隊。