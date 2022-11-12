我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

期中選舉太慘？川普臭臉彩排小女兒婚禮 女婿尷尬陪笑

民主黨奪參院可能漸增 恐不必等喬治亞州決選

不論誰贏 接受選舉結果

薛永康／托倫斯

「We used to have one denialist who lost an election. Now we've got hundreds of them running countrywide」，本屆亞利桑納州務卿候選人Adrian Fontes感嘆川普為拒絕接受敗選的始作俑者，而這種反敗選的人目前是大有人在。

也就是說：輸不起的敗選人以及選民怪罪於選舉不公，或是用缺乏證據的指控來阻擋勝選人上位。

方式不外乎是敗選人拒絕發表讓步演說concession speech，捧敗選人的選民發起暴動，2021年元月6日數千名川粉暴徒攻擊國會為一實例！

這一次的期中選舉兩個政黨是旗鼓相當、不分上下，鹿死誰手在11月9日，大選的第二天仍未知曉。

由新聞上可見選民在投票所耐心排隊，隊伍之長輪到自己可達一至兩個小時，不放棄對通膨、墮胎、經濟、治安、環保等方案發表，以及選上心儀的候選人的一個機會。

「幾家歡樂幾家愁」是可以理解。選舉結果會讓很多人歡欣，不少人失望。但是必須要提醒自己，選舉是依照大多數人的民意，「少數服從多數」選舉的結果就是依照這個方針。不合自己心意的結果必須接受，因為這是符合眾人的意見，是非對錯是見仁見智，為選舉之前的考量。

美國選民應該感到慶幸，美國有相當好的選舉制度、先進的計票機器設備、嚴謹的監票團隊等，使人為的失誤達到最低點，為非作歹做假已不可能。也就是說，選民的每一票都能「各得其所」每一票都算數。

選舉是一個民主制度，不論誰贏而能夠接受選舉結果則是文明的象徵。在崇尚運動的美國，可以看到在每一個大運動賽結束後，輸的隊伍都會排隊向前對勝隊致意，一個不分勝負的體育精神。

對於這個期中選舉，選民何不採取同樣的態度去接受選舉結果；不只是服輸而且是恭喜勝隊。

期中選舉 亞利桑納州 投票

上一則

淺談民主選舉

延伸閱讀

學者看期中選舉 美中不確性升高

學者看期中選舉 美中不確性升高
期中選舉出口民調：亞裔選民占2% 其中58%票投民主黨

期中選舉出口民調：亞裔選民占2% 其中58%票投民主黨
期中選舉後眾院大換血 新議員年輕多元

期中選舉後眾院大換血 新議員年輕多元
期中選舉 東灣8華裔參選 4人有望當選

期中選舉 東灣8華裔參選 4人有望當選

熱門新聞

「一洲焦點」分析期中選舉結果及影響。(美聯社、拜登推特)

一洲焦點／紅潮未現 川普氣炸 期中選舉誰是贏家

2022-11-09 13:41

期中選舉後 北京開始美國夢魘

2022-11-05 02:00

台積電搬美國 美可放心棄台？

2022-11-10 02:00

今年期中選舉 是共和黨的天下

2022-11-06 01:00

在此轉捩點 除了放鬆清零別無他法

2022-11-08 02:00

美國需要新覺醒運動 療癒仇恨分歧

2022-11-09 02:00

超人氣

更多 >
紐約秋園丘高中生 校門口中7彈身亡

紐約秋園丘高中生 校門口中7彈身亡
黑五折扣提前開打 這10件超值商品可納入考慮清單

黑五折扣提前開打 這10件超值商品可納入考慮清單
停火露曙光？烏克蘭人民最大的悲哀不是俄國

停火露曙光？烏克蘭人民最大的悲哀不是俄國
共和黨可能參眾兩院全勝 分析：美中關係更緊繃

共和黨可能參眾兩院全勝 分析：美中關係更緊繃
這些開胃菜 是大廚眼中最不值得點的

這些開胃菜 是大廚眼中最不值得點的