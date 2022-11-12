我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

期中選舉太慘？川普臭臉彩排小女兒婚禮 女婿尷尬陪笑

民主黨奪參院可能漸增 恐不必等喬治亞州決選

淺談民主選舉

段建華／洛杉磯

環顧世界，當下許多國家在選舉換屆，此起彼伏，各有千秋。特做此文，聊表愚見。

選舉，就是找對一位合適的人，來當我的家，管我的事。所以，對每一個人的重要性，是可想而知的了。

以我為例，選舉，我最自信、最輕鬆的是，在我的鄰里熟人、閨密知己的小範圍中，選擇推舉出一位最被我信賴的人。這是選舉的第一步，也是最實在的一人一票的民主。繼而，在這個小範圍中，得票最多者，就是勝選的一位最基層小範圍領袖。這位小範圍領袖有可能是我推選的，也有可能不是我推選的，少數服從多數，我也十分樂見和支持這位身邊的當家人。

社區是由若干個這種基層小範圍所組成。那麼社區領袖的產生，就由各個被選出的小範圍領袖們來代表所有小範圍的人，去「一範圍一票」地選出一位社區領袖，而不需要興師動眾地，再一人一票地參與。這是信任的委託，民主的傳遞。

如此這般，接著再進行社區、地區、市區、省州、國家的逐級選舉。也就是：各個社區領袖們去選舉出一位地區領袖、各個地區領袖們去選舉出一位市區領袖、各個市區領袖們去選舉出一位省州領袖、各個省州領袖們最終去選舉出一位國家領袖。

這也就像國際上選舉聯合國秘書長那樣，不可能，也無必要，用全世界人民的一人一票來選舉，而是用有代表性的，逐層逐級選舉產生的，一國一票地去行使全世界人民的民主選舉權利。

當前疫情詭譎，時代變遷，願民主選舉方式也能與時俱進地昇華刷新，使之變得越來越民主，越來越理性，讓人民也越來越輕鬆。

疫情 聯合國

上一則

古代中國人的治國智慧

下一則

不論誰贏 接受選舉結果

延伸閱讀

華府市長包瑟連任 聚焦打擊暴力 解決住房

華府市長包瑟連任 聚焦打擊暴力 解決住房
黃敏儀、王嘉廉中心 11月15日法拉盛辦醫保講座

黃敏儀、王嘉廉中心 11月15日法拉盛辦醫保講座
王耀明當選聯合市首位華裔議員

王耀明當選聯合市首位華裔議員
北韓射彈錢從哪來？專家：海外挹注躲聯合國制裁

北韓射彈錢從哪來？專家：海外挹注躲聯合國制裁

熱門新聞

「一洲焦點」分析期中選舉結果及影響。(美聯社、拜登推特)

一洲焦點／紅潮未現 川普氣炸 期中選舉誰是贏家

2022-11-09 13:41

期中選舉後 北京開始美國夢魘

2022-11-05 02:00

台積電搬美國 美可放心棄台？

2022-11-10 02:00

今年期中選舉 是共和黨的天下

2022-11-06 01:00

在此轉捩點 除了放鬆清零別無他法

2022-11-08 02:00

美國需要新覺醒運動 療癒仇恨分歧

2022-11-09 02:00

超人氣

更多 >
紐約秋園丘高中生 校門口中7彈身亡

紐約秋園丘高中生 校門口中7彈身亡
黑五折扣提前開打 這10件超值商品可納入考慮清單

黑五折扣提前開打 這10件超值商品可納入考慮清單
停火露曙光？烏克蘭人民最大的悲哀不是俄國

停火露曙光？烏克蘭人民最大的悲哀不是俄國
共和黨可能參眾兩院全勝 分析：美中關係更緊繃

共和黨可能參眾兩院全勝 分析：美中關係更緊繃
這些開胃菜 是大廚眼中最不值得點的

這些開胃菜 是大廚眼中最不值得點的