環顧世界，當下許多國家在選舉換屆，此起彼伏，各有千秋。特做此文，聊表愚見。

選舉，就是找對一位合適的人，來當我的家，管我的事。所以，對每一個人的重要性，是可想而知的了。

以我為例，選舉，我最自信、最輕鬆的是，在我的鄰里熟人、閨密知己的小範圍中，選擇推舉出一位最被我信賴的人。這是選舉的第一步，也是最實在的一人一票的民主。繼而，在這個小範圍中，得票最多者，就是勝選的一位最基層小範圍領袖。這位小範圍領袖有可能是我推選的，也有可能不是我推選的，少數服從多數，我也十分樂見和支持這位身邊的當家人。

社區是由若干個這種基層小範圍所組成。那麼社區領袖的產生，就由各個被選出的小範圍領袖們來代表所有小範圍的人，去「一範圍一票」地選出一位社區領袖，而不需要興師動眾地，再一人一票地參與。這是信任的委託，民主的傳遞。

如此這般，接著再進行社區、地區、市區、省州、國家的逐級選舉。也就是：各個社區領袖們去選舉出一位地區領袖、各個地區領袖們去選舉出一位市區領袖、各個市區領袖們去選舉出一位省州領袖、各個省州領袖們最終去選舉出一位國家領袖。

這也就像國際上選舉聯合國 秘書長那樣，不可能，也無必要，用全世界人民的一人一票來選舉，而是用有代表性的，逐層逐級選舉產生的，一國一票地去行使全世界人民的民主選舉權利。

當前疫情 詭譎，時代變遷，願民主選舉方式也能與時俱進地昇華刷新，使之變得越來越民主，越來越理性，讓人民也越來越輕鬆。