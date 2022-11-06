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襲裴洛西夫兇手 應加控「仇恨犯罪」

薛永康（南加州）

﻿去年1月暴徒在國會欲尋眾院議長裴洛西未遂，一名極右派匪徒卻在近日闖入裴洛西在舊金山的住宅，用鐵錘重擊其夫保羅。實在難以置信，由於政治理念的不同，美國民眾訴諸暴力的案件層出不窮。

密西根州一群極右派的暴徒曾試圖綁架其嚴控疫情的州長未果，可幸的是三個首腦已被定罪，每位將入獄20年。

裴洛西當時不在家，這位在舊金山的歹徒大喊「南西在那裡？」似乎是要完成去年1月暴徒未完成的「壯志」，欲去裴而後快，如果裴當時在舊金山的家裡的話，眾院議長幾乎會在她退休前要被遞補。

「嫌犯散布極右派言論」，這是10月29日「洛杉磯時報」的標題，這位攻擊裴洛西丈夫的兇手狄帕培是一位極右派、白人至上、崇尚陰謀論、反猶太裔以及傳播仇恨的忠實信徒。據報導，這些團體已經分布全美紅州及藍州，仇恨毒化之深，除了惑眾取寵、傳播仇恨的川普難辭其咎之外，不自律的一些極右媒體也應負責。

「殺一儆百」猶未為晩，可喜的是密州的三個暴徒將在牢房度其晩年。這個欲尋斐洛西未遂而重傷其夫的兇手，除了目前以蓄意謀殺罪提審外，筆者認為應該另以「仇恨犯罪」起訴，以防止此種以政治理念不同動輒行凶、目無法紀的仇恨犯罪再度發生。

裴洛西 舊金山 眾院

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