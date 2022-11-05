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裴洛西在丈夫遇襲後首露面發聲 籲選民用投票強化民主

美軍：中國核武發展速度比美國還快 美威懾力正在下降

危機轉機

黃晶萍／聖伯納汀諾

飢不擇食澤倫斯基

俄烏戰爭節節升級，

歐美北約各懷詭計，

魚死網破世界危機，

危機轉機世界變局。

澤倫斯基 北約

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