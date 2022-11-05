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危機轉機
黃晶萍／聖伯納汀諾
2022-11-05 02:00
飢不擇食
澤倫斯基
，
俄烏戰爭節節升級，
歐美
北約
各懷詭計，
魚死網破世界危機，
危機轉機世界變局。
澤倫斯基
北約
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雙方釋出正面訊息 拜習峰會漸成形
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期中選舉後 北京開始美國夢魘
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