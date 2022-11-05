鈔票滿天飛 網上支付五花八門

30年前開始創業，當時國際業務往來都是用電滙。將收款公司的銀行地址及帳號、國際匯款代碼、受款人姓名、住址電話、並將我們的銀行詳細資料全部填妥，傳真送到銀行，當天辦理，收款方的銀行在兩天左右收到，而對方在一個禮拜之內就可以收到款項。

那時覺得，這世上還有比這種方法更快更好的嗎？而當時確實沒有多少人使用這樣的金錢操作，不免有些得意。

自從電腦網路開始風行，各種千奇百怪的網上金融服務像雨後春筍般，讓人瞠目結舌。先是各大機關行號開始實行ACH Transfer 方法，許多公司的員工薪水、水電帳單、政府稅務……，付款都可以在網上操作。這幾年更是出現Paypal、Zelle、Cash Square、Venmo等等，五花八門，方便快捷，真的不能同日而語。

前幾年，我用Paypal接受國內外的支付，覺得不錯，但是總覺得不太安全，尤其是在操作公司業務時。近來Paypal也有所改進，在國際貿易上，如果沒有經過第三方運輸公司的認證，款子也無法收取，這樣對支收雙方都感到安心多了。

疫情 期間，我開始試用Chase銀行的Zelle小額轉帳方式，發現非常方便，只要是對方在Chase 也有帳戶，提供對方的名字，電話或是email地址，就可以在Chase銀行的官網操作，有的幾分鐘內就可以收到。

然而在第一次使用時，心裡也是忐忑不安，用過幾次就放心多了。有一次，轉帳到一個朋友處，以為這朋友也有Chase帳户。轉好之後，通知她，她說你是送到我什麼銀行的戶頭？原來她有三家銀行帳號卻沒有Chase。我也傻了！一想，在發送時候，網上只問對方的電話或是email，並沒問我對方的銀行名稱啊！我想糟糕了，這下子錢不知送到哪裡去？會不會被別人污了？或者不能執行了？還好，兩天後她說收到了。

當然還有各式各樣的轉錢方式。在一些上了年紀的人，想要一一學會實在不容易，想到以後科技日新月異，如果在大商場裡，沒有收銀員，也沒有美麗貼心的服務人員，一切都在手機 裡完成，對愛逛超市的人，真的感到少了一些愉快感。殊不知，人們出來逛街，也是一種釋放壓力的方法，與陌生人聊聊天，心情自然也放鬆許多，不是嗎？