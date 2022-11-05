萬聖節有何意義？何必跟隨

10月4日在密西西比州的一個托兒所，四個員工戴上萬聖節 醜陋凶惡的面具嚇唬幼兒，可憐的三歲至六歲的小孩們嚇得到處哭喊奔逃。目前這四位「長不大的員工」將以「虐待幼童」的重罪提審。

在南韓 的萬聖節，一個萬頭鑽動、人擠人的慶祝活動，不知何種原因群眾朝向狹窄的出口奔逃，被擠壓踐踏下154人死亡，100多人受傷。在美國各處也可聽到因萬聖節狂歡造成的槍擊兇殺案。

說實在話，萬聖節有何意義？托兒所的小孩被面具嚇壞外，群眾狂歡酗酒鬧事或是造成上述在南韓的悲劇。再者，小孩們帶著糖果袋到處要糖，從小養成一個甜食的習慣又有何好處？據醫療報告，40%美國成人和小孩達到肥胖指數，皆拜甜食之賜，糖尿病心臟病跟之而來。

當然，這個西方的節日在美國是不可能消失的，商家靠這賺錢、小孩等拿糖果、成人找機會狂歡。可悲的是「西風東漸」這個毫無意義的節日已經傳到亞洲，年輕人趨之若鶩，否則南韓的悲劇是可以避免的。

筆者記得年幼時跟著虔誠的家母參加台北新公園的佛誕節活動，在半個世紀前，我們有佛誔節沒有聖誕節，茹素參拜佛祖外沒有聚眾喝酒狂歡。

「入境隨俗」我們來美也慶祝感恩節一年一度親友聚會的日子，母親節 感激母親教養之恩，實在無可厚非。但是萬聖節又有何意義？我們有必要有樣學樣嗎？讓小孩去吃對牙齒有害的糖果，自己戴上醜陋凶惡的面具聚眾狂歡，尤其在新冠變種仍然肆虐、治安每況愈下的情況下，何必自找麻煩？