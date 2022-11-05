我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

裴洛西在丈夫遇襲後首露面發聲 籲選民用投票強化民主

美軍：中國核武發展速度比美國還快 美威懾力正在下降

萬聖節有何意義？何必跟隨

薛永康／托倫斯

10月4日在密西西比州的一個托兒所，四個員工戴上萬聖節醜陋凶惡的面具嚇唬幼兒，可憐的三歲至六歲的小孩們嚇得到處哭喊奔逃。目前這四位「長不大的員工」將以「虐待幼童」的重罪提審。

南韓的萬聖節，一個萬頭鑽動、人擠人的慶祝活動，不知何種原因群眾朝向狹窄的出口奔逃，被擠壓踐踏下154人死亡，100多人受傷。在美國各處也可聽到因萬聖節狂歡造成的槍擊兇殺案。

說實在話，萬聖節有何意義？托兒所的小孩被面具嚇壞外，群眾狂歡酗酒鬧事或是造成上述在南韓的悲劇。再者，小孩們帶著糖果袋到處要糖，從小養成一個甜食的習慣又有何好處？據醫療報告，40%美國成人和小孩達到肥胖指數，皆拜甜食之賜，糖尿病心臟病跟之而來。

當然，這個西方的節日在美國是不可能消失的，商家靠這賺錢、小孩等拿糖果、成人找機會狂歡。可悲的是「西風東漸」這個毫無意義的節日已經傳到亞洲，年輕人趨之若鶩，否則南韓的悲劇是可以避免的。

筆者記得年幼時跟著虔誠的家母參加台北新公園的佛誕節活動，在半個世紀前，我們有佛誔節沒有聖誕節，茹素參拜佛祖外沒有聚眾喝酒狂歡。

「入境隨俗」我們來美也慶祝感恩節一年一度親友聚會的日子，母親節感激母親教養之恩，實在無可厚非。但是萬聖節又有何意義？我們有必要有樣學樣嗎？讓小孩去吃對牙齒有害的糖果，自己戴上醜陋凶惡的面具聚眾狂歡，尤其在新冠變種仍然肆虐、治安每況愈下的情況下，何必自找麻煩？

萬聖節 南韓 母親節

上一則

雙方釋出正面訊息 拜習峰會漸成形

下一則

期中選舉後 北京開始美國夢魘

延伸閱讀

北韓射飛彈越界 韓戰後首例 兩韓緊張劇升

北韓射飛彈越界 韓戰後首例 兩韓緊張劇升
萬聖節疑送大麻軟糖給孩童 芝男遭控5重罪

萬聖節疑送大麻軟糖給孩童 芝男遭控5重罪
世足賽／南韓急了 孫興慜被撞傷頭部 疑似腦震盪

世足賽／南韓急了 孫興慜被撞傷頭部 疑似腦震盪
美國、南韓外長通話 譴責北韓發射飛彈挑釁

美國、南韓外長通話 譴責北韓發射飛彈挑釁

熱門新聞

「一洲焦點」談期中選舉，以及中國如何試圖分化美國。(世界新聞網、美聯社)

一洲焦點／期中選舉 Fed升息、「中國如何失去美國」

2022-11-02 13:51

中國用蘋果、特斯拉和稀土反擊美國？

2022-11-01 02:00

抗中步伐凌亂 蔡祭台灣牌欲振乏力

2022-10-31 02:00

美國不能躲後面 對烏克蘭停戰要有立場

2022-11-03 02:00

美國期中選舉 醞釀新變局和風暴

2022-11-02 02:00

「五大」最新交手 蘋果上天臉書下地

2022-10-30 02:00

超人氣

更多 >
傳謝霆鋒年付8千萬 張柏芝仍拚命工作 兒子曝原因

傳謝霆鋒年付8千萬 張柏芝仍拚命工作 兒子曝原因
紐約法拉盛跳樓華女是孤兒 無人可處理後事

紐約法拉盛跳樓華女是孤兒 無人可處理後事
金錢糾紛釀1屍2命 餐館華男東主勒死懷孕8個月女友

金錢糾紛釀1屍2命 餐館華男東主勒死懷孕8個月女友
蕭茲見習近平後 中國大手筆下單140架空巴

蕭茲見習近平後 中國大手筆下單140架空巴
台灣志願兵戰死烏克蘭 太太：他很有正義感

台灣志願兵戰死烏克蘭 太太：他很有正義感