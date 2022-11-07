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數位單反、數位全幅相機是騙局？

楊老爹／紐約

佳能（CANON）2003年8月推出價格平民化Kiss系列（Canon EOS 300D），以一般消費者為對象，大受歡迎，從此成為數位「單反」的銷售龍頭，獨領風騷迄今。「單反」是指可交換鏡頭，內設反光鏡的相機。

2020年起，各大相機廠商推出「無鏡交換鏡頭」相機，企圖在相機市場再掀起競購高潮，這種做法使得相機用家恍然大悟：原來數位相機即時成像，本身就是「無鏡相機」，增加反光鏡，只添加「高級」感，並沒有實際功用；全幅相機是由電子成像，不可能是光學成像。

相機用家們質疑：數位單反及數位全幅相機是個「宣傳騙局」？

傳統底片相機與使用感光原件數位相機，基本相異之處在：膠質底片感光薄膜是「零」厚度；而數位相機感光原件存在「某種尺寸」厚度，猶如一張紙片「反光面」和一塊薄「餅乾」。

因此，成像經過光學鏡頭投影到底片，四邊角光線均勻；光線投射要滲透入層疊原件產生顏色，四個邊角必然在原件內產生折射。數位相機廠寫電子修正程式，補強四個邊角因折射出現光差。

尼康和柯達專家研究此問題後，建議數位相機感光原件大小，應以APS格式為限制；即底片35mm相機，一半大小最為妥當。底片機時代單反光學鏡頭，使用在APS格式數位相機，光學折射情況可以接受。佳能率先研製：全幅，24X35mm數位單反，加大鏡頭口徑，減少光線折射，同時撰寫電子程式，補償光差。

數位相機感光原件超過APS尺寸，四邊皆是電腦程式成像，非光學成像。數位相機廠研製的各種「全幅」大尺寸相機，畫面之中一大半成像是電子虚擬出來的，因此有人質疑：「數位單反」及「全幅數位相機」是世紀大騙局。

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