易卦啟示 看裴洛西家被闖

裴洛西 在北加州 舊金山的家在10月28日被暴力分子狄帕培闖入， 並與她的先生保羅扭打，最後被即時救援的警察制伏，這個事件震驚全美， 因為裴洛西是美國眾議院議長。

家是最後的城堡，正如同司法是正義的最後防線， 這個嚴肅的概念在最近不斷的被侵蝕、被破壞而沒有引起政府的關注。在加州的搶案，室外的、室內的、 破門而入的，在疫情後不一而足；帶著口罩的、面具的更是膽大妄為。我們卻沒有看到加州政府或聯邦的中央大員為人民免於恐懼的自由請命，大家都已經處變不驚了，有當權者感同身受嗎？有當權者苦民所苦嗎？

事出有因，裴洛西府邸被闖事件，天道是不是藉此給我們一些啟示？筆者用易經卜了一個卦象，得大蓄之大有卦。這是一個很正面的卦，這動爻說 「童牛之牯，元吉， 有喜」。裴洛西府邸被闖事件那會元吉有喜呢？可是易卦的啟示在於，童牛被穿鼻上環，加以馴服，在農業社會就是生產工具，可供役使； 魯迅在「自嘲」中的名言「橫眉冷對千夫指， 俯首甘為孺子牛」，在今日用牛比喻為人民謀福的政治人物，是可以為國大用的人才， 在美國總統缺位時，眾院 議長是三把手，因此對這樣的政治童牛，天道對她進行神救援、神啟示免得尸位素餐，在從政多年後偏離人民的託付。

我們看裴洛西在眾院議長的位子，是加州的選區產生，可是當加州政府透過立法誤導選民，對犯罪分子玩捉放政策，讓他們遊走在社區，侵蝕人民的安全。而裴洛西忙著做她的國際大秀，做著外交部長、國務卿的本職工作，在兩岸間搧風點火，挑動中台兩岸的軍事緊張，高高在上的她，有沒有為全美人民生活免於恐懼的自由請命？如果這次事件定性為政治事件，那裴洛西從此專心回神做她的本職工作，是人民之福，將是元吉，有喜。

如果定性是闖民宅的治安問題，那裴洛西回防加州選區協助這民主黨的左翼天下，修改侵蝕人民權益的法律條文。果因此事件，裴洛西先生保羅一人的恐懼，而換得加州人民從此免於恐懼的自由，那麽之卦的「火天大有」， 火在天上， 光明在望， 未嘗不也是易卦所啟示的「元吉， 有喜也」，人民有幸。