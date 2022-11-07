灌輸洗腦仇恨教育 害人害己

「來美買槍轟死美國人」，是世界日報某日「洛城新語」的標題，一位已被哥倫比亞大學碩士班接受的中國學生，居然揚言抵美後將購槍殺死美國人。可幸的是哥大 得知此信息，及時取消這個學生的入學許可。

的確，這位「準留學生」是咎由自取，同時也質疑中共對於學童已經灌輸「仇美」的洗腦。筆者也可看出，川普在過去使用詆中的「中國病毒」言詞，以及拜登一再強調要聯合韓日印度圍堵中國，使中共不爽，所以「逢美必反」；加上中國已經成為世界第二大經濟體，以及具有一切傲人的公共建設，「唉呀，我的國」已經為一些人民自傲和自大的口號。

反之，在美國名作家Chris Hedges 的一本著作 「America: The Farewell Tour」 認為美國問題重重，過去光輝的工商業不復返、毒品、色情、賭博、不法財團、濫用自由等則到處都是，美國已步上不歸路。388頁中包括70頁的參考資料，並非危言聳聽。慶幸的是，美國的「言論自由」也允許發表這種「勇於自責」的言論。

作者Hedges苦口婆心把美國所有壞的地方都說盡了，美國難道真是「乏善可陳」嗎？果真如此，為什麼每年仍然有數十萬外國學生想要到美國留學？數百萬人想要移民來美？尤其這位想要購槍殺美國人的中國留學生 ，眼巴巴地申請入最有名的學府之一的哥大？

原因不外是美國的「門戶開放政策」為世界第一：歡迎世界各地的菁英及留學生、無條件地傳授知識及給予工作，也開放給受到天災人禍的世界各地難民，一個存活地方及機會。美國的創新力及購買力也是可觀，特斯拉電動車、微軟及蘋果品牌等皆是世界第一，在中國設廠提供了很多工作機會，同時美國也替具有「世界工廠」美譽的中國提供了「中國製造」產品的最大消費市場。

換言之，美國人民能夠享用價廉物美的中國製產品應是好事，但是同時美國在中國大陸也製造了無數商機及工作，多少也促進了中國的繁榮及進步。中國是否應該惜福及感恩？遑論視美為敵。

美國不乏有識之士，Hedges為其一，他希望美國能夠正視本身的問題而有所改善。在另方面，「讀者文摘」近幾年來每一期都有一「好人好事」Good Neighbors篇幅，報導美國各地一些犧牲自己、助人為樂的事跡。反美及仇美的人們都應該知道：在美國捨己為人的民眾、商家及機構大有人在，報憂之外也得報喜，美國仍有令人稱羡的地方。

一位佛教高僧曾說，「以前的教育 在教做人，現在的教育在教做事」，感嘆如今「學做人」的教育不被重視。「做人」必須要學會尊重他人、能夠容忍、不傳播仇恨、勇於自責外也不狂妄自大。

我們深信「防人之心不可無、害人之心不可有」，對於中國被圍堵，中國可以自強去防範，但是灌輸仇恨的洗腦，導致無故地動刀動槍，則為一失敗的教育。「寧缺勿濫」，哥大注重品格，退掉這位不論其學業多強，但是缺乏EQ，且充滿仇恨的中國準留學生，值得點讚。