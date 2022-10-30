國會暴亂調查和期中選舉 考驗公民意識

筆者來美64年，居美京大華府區58年，所見或經歷的大小遊行示威無數。尤其近年來任何社會、宗教、民生、政治、族裔、移民等等問題，無論新舊或左右派人士，必定照例興師動眾來國會山莊、或最高法院、或政府衙門前搖旗吶喊、舉拳抗議，幾乎是每周必有、司空見慣的上訪告狀活動，已成家常便飯，見怪不怪。

因此當去年新年假日，聽說過幾天將有大批川普 支持者要來為他「被偷去的選舉勝利」喊冤時，我們也「處之泰然」，想也許讓他們出出氣就算了。甚至1月6日當日在電視上看到群情洶湧，衝進國會大廈的場面，還以為只是部分群眾過分衝動而失控。不過後來愈看愈不對勁，原來真是有預謀的全武行。

經過不同機構（包括眾議院 、聯調局等等）近兩年來，從各處錄影蒐證顯示，除了已逮捕九百多名當日侵入國會大廈、傷害執法員警、毀壞公物、並危及彭斯副總統及眾議院裴洛西議長等人安全的暴徒，多人並已認罪、判刑、或正在審理外，並深入調查這次暴動的組織和指揮層次，包括傳訊川普左右及多種極端組織的幹部，毫無疑問地已經指向川普為這次不折不扣的政變始作俑者。

為了不願影響兩周後的期中選舉，司法部暫不進行對川普採取行動；眾議院1月6日特委會也等待選舉過後，再行恢復公開聽證或發佈最後報告，這當然也要看選舉結果如何。

照目前民調顯示，民主黨對掌握參議院略占上風；但是眾議院435個席位全部重選的結果頗難控制或預料；而根據近年來的趨向，執政的民主黨可能將會失去眾議院的多數。

果真如此，司法部及聯調局在拜登執政下，還有至少兩年時間對川普經由大陪審團起訴提出控告；如果被判有罪，他還可以上訴，直達最高法院，這是一條漫長的路，而且其間共和黨 控制的眾議院還可處處為難，對司法部及聯調局提出種種枝節性的反控和阻礙。

不過話說回來，如果不對川普起訴，這將會是一個很危險的先例，鼓勵野心份子今後有途可循。而且如共和黨控制眾議院，1月6日特委會僅有兩個月，就將匆匆收場。即使如此，這不會是一個很大的損失，因為他們已經可以向歷史交代了。倒是經過一些他的議員傀儡，會使不甘寂寞的川普多一個平台。還有一個可能，就是他會不會讓有「司馬昭之心」的共和黨眾院領袖麥卡錫出任議長？因為傳說川普自己對議長席頗有興趣（憲法並無明文規定，議長必須為議員），因為他認為如此可以和拜登平起平坐，處處為難，出一口氣，更為兩年後捲土重來鋪路。

儘管特委會多次在全國電視公證會上毫無疑問地已證明他是因一己之私，意圖摧毀民主的禍首，但是民調顯示他和共和黨並沒有失去太多的支持選票。這似乎說明了當今幾乎過半美國人民的公民意識及判斷力已到了不可救藥的地步。