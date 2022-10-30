習近平接班人 是對中共最大挑戰

國際共產主義運動自從蘇俄十月革命奪取政權以來，權力的交接一直是一個大問題。因為沒有現成的制度遵守。東歐、柬埔寨這樣的附屬小國，領導人的產生，很大程度要聽命蘇聯與中國這樣的大國。而蘇共中共 這樣的大黨，六神無主，只有摸索。史達林三十年代的清洗，毛澤東的文革，本質都是接班。獨裁者對身後事提心吊膽，自然疑神疑鬼，趁還活著消滅想像的與真實的異己。

前蘇聯在赫魯雪夫之後，貌似摸索出一條接班的制度。集體領導，集體討論。但是戈巴契夫上台，貌似穩定的制度，數年間灰飛煙滅。這就是共產黨 政權的脆弱性。

中國封建社會，皇帝登基，立即著手兩件事，一是修墳，另一個就是選接班的太子。中國共產黨雖有其名，實際上封建色彩濃重。毛澤東1949年進北京，對修墳的事不是很在乎，建立了八寶山革命公墓，所有的人骨灰都往裡放，他是徹底的唯物主義者兼潑皮，不太在乎骨灰的事，也不想放不下怎麽辦。但是選接班人的事可是早早上手。先是劉少奇，不行換林彪，再不行換王洪文，再不行換華國鋒。他這輩子最失敗的事之一就是接班人，根本的原因是他自己過分獨裁。

毛澤東死時，有如天塌，因為沒人相信有任何人可以接班，震得住，管起來。華國鋒再無能，抓了四人幫，是立了大功，穩住了政權。之後的鄧小平，偉大之處不僅在於為中國摸索了改革開放的強國之路，在政權的交接上也有革命性的創舉。

他把華國鋒整下台，進行的非常平和，他所有的政治對手，華國鋒、汪東興等等都得以善終。而他在接班人這件事上做得非常開明：自己主動放權，瑣碎的事不管。讓年輕人早早進政治局，然後是常委，逐步歷練，最終接班。

雖然他選的胡耀邦、趙紫陽兩個接班人都失敗了，耀邦的死還引發了1989年的動蕩，但是1989年後，他的接班制度卻固定了下來，這個制度是耀邦時期逐漸形成的。這個制度的形成不容易，提早選拔，逐步任用，逐級提拔，最終上位。這中間不知淘汰多少不合格的，最終找一個各方接受，能把政權維繫下去的。

1989年後，中國最大的問題，其實不是中國的發展方向，因為改革開放已經是不可動搖，而是鄧小平不在了怎麽辦，能不能保持共產黨穩定的權利？鄧小平身後中國的發展，得益於鄧小平的遠見卓識，鋪墊了一個成型的接班制度，也得益於共產黨内的共識，沒有強人的時代，同心協力更加重要。

江澤民上台有些倉促，因為1989年的動蕩。但是他也是從學生運動、留蘇，從基層、部長、上海市委書記一步步歷練下來的。胡錦濤可是共青團、中央、貴州、西藏幹了個遍，歷經政治局常委、軍委副主席多年後才接的班。習近平 更是基層做起，陝西、河北、福建、浙江、上海，最終政治局與常委低調數年，才得以上台。

習近平二十大的所作所為，對中共最大的挑戰，不是他要再幹五年或者十年。他再幹五年十年，好也好不到哪裡去，壞也壞不到哪裡去。最大的挑戰是，為何沒有在常委裡安排一個接班人？被議論多年的胡春華徹底出局。現在常委裡除了最年輕的是丁薛祥，60歲。其他人五年後都70多歲，不可能接班。丁薛祥一輩子在上海做官僚，沒管過全局經濟，沒接觸過軍隊，行嗎？

共產黨百年不停摸索，但要形成一個行之有效的制度，著實不容易。江澤民之後的權力交接制度就是這樣的制度，你習近平要打破這樣的制度，有沒有鄧小平的遠見卓識，有更好的制度取而代之？更嚴肅的問題是，沒有了更好的制度，會不會導致黨内的紛爭，共產黨的倒台與國家的動亂。