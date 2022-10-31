19歲參選加州議員 薜利安少年壯志可佩

10月24日晚失眠，25日上午頭暈腦脹精神疲倦。可當我閲看到世界日報新聞《選州衆議員 19歲薛利安桃戰陳立德》，立即興奮起來，精神大振。薜利安年僅19歲，大二在校學生。在没人敢與現任加州 衆議員、共和黨籍的陳立德競選情况下，敢於站出來參選與陳立德挑戰，其英勇向前的壯志，令人感動、敬佩，可喜可賀。

一、中國有句老話「自古英雄出少年」，這是中國人對年輕人的鼓勵，卻也出了不少少年得志英才。如甘羅12歲當丞相。曹丕稱象、孔融讓梨、司馬光砸缸，成長到青年都成了國之棟樑。曹丕還當上了皇帝。薛利安之舉，繼承和發揚了古代少年得志英才們的浩然正氣和奮勇向前的精神。不論當選不當選，也是一次歷練，一定會有很好前程。

二、薛利安參選加州議員，也符合在美華人 的心願。我們在美華人有五百多萬，屬於少數民族。歴史上就受仇中反華勢力打壓欺侮。現在雖情况好一點，由於上屆川普政府倒行逆施。中美關係惡化促成的以在美華人為主的反亞裔仇恨事件猛增，華人大受其害。從現任國會議員趙美心、劉雲平，加州衆議員方樹強等從政華人，在履職中重視維護華人權益，為反亞裔仇恨事件發聲出力看，多一些在美華人特别是青年華人從政，有利於在美華人安居樂業、安全幸福的生存生活。

三、薛利安參加此次州議員選舉，也是他愛國主義精神表現。薛利安在美國加州出生，自然是美國公民。作為國家公民愛所在國家是公民的天職，愛國家首先是愛護和支持代表國家行使職權的合法政府。現在聯邦政府和加州政府均由民主黨 執政，執政一年多來政績比上屆政府突出。然而多種因素美國目前經濟形勢不好，民衆不滿，拜登總統民調下降。加之共和黨激烈競爭，期中選舉對民主黨十分不利。若民主黨敗選，參眾兩院為共和黨掌控，對民主黨尚有兩年多執政不利，美國經濟恢復也會受到一些障礙。薜利安雖然是一位在校學生，而且學的又非政治專業。他卻偏好用「數據分析」涉足政治，他長期為Split Ticket撰稿，是一個無黨派的政治分析博客，深入研究美國各地的選舉情况。他深知目前美國選情，雖然他不是民主黨員，若勝選對手陳立德，共和黨在加州衆議會就少一個席位。如果他敗選也是對民主黨及其政府的一個支持，撑個面子。19歲就參選州議員，也為在美華人增了榮光。

薜利安參選的加州第59選區在6月7日初選，薛利安得到551張選票，超過加州州務卿辦公室規定的40張選票，才能得到選民提名請願書（我理解是列為正式候選人意思）的要求。説明選民對薜利安支持現政府合法執政的胸懷和愛國主義精神非常讚賞。作為87歲高齡老人的我，希望加州第59選區選民好事做到底，繼續支持薛利安到11月8日正式選舉為止；並祝福薛利安穩步前進勝選成功。