在媒體口誅筆伐以及群眾抗議下，洛杉磯 市議員種族歧視 的醜聞在兩個星期後仍未落幕！在三位議員及一勞工領袖之中已有兩位引咎辭職，另外兩位議員在10月25日 為止，仍然戀棧拒絕下台。

可以了解，每一位市議員的年薪高達20萬7000元，這種高薪工作去哪找？已辭職的議長馬丁尼茲（Martinez）在之前的電話錄音中口出惡言種族歧視，另外三位在旁附和。今後還會有雇主敢僱用他們嗎？遑論20萬元的高薪？

議長在辭職後道歉，謂她熱愛洛杉磯、有強烈的歸屬感！而另一位不願辭職、有華裔血統的的議員梁家訓（Kevin de León ）在電視訪問中謂他代表的市區需要他！真是如此嗎?

除了拿高薪，市府還分配每位議員一部汽車代步，而他們做了些什麼，對於洛杉磯有何貢獻？除了私下討論如何劃分區域去保障自己的勢力、以及想要在下一屆連任之外?

他們為民喉舌，代表洛杉磯400萬居民及所有商家，應該是為市民的福祉及商業的前景著想，可是君不見：治安敗壞、道路失修、交通混亂、房租高昂、商業蕭條、遊民露宿街頭，在此只試舉數例，而且情況是每況愈下。反之，依洛杉磯時報報導：過去的市議會和市長居然要求市府員工放棄加薪以及減少福利及休假，而這些市議員為自己爭取加薪！他們的20萬7000年薪幾乎等於紐森州長的20萬9747 薪水。同時，也等於洛杉磯居民平均一年收入的四至五倍。

筆者認為：心存種族歧視的議員應該下台！而且地區劃分應該由一個獨立的政府機構，依照人口普查 數據以及客觀的因素決定，議員不應該為了私利介入。今後市民可以組成一個「監督委員會」去關注議員候選人在選舉前的承諾及當選後的表現。同時立法，如同罷免州長的制度，把這些無所事事、口無遮攔的議員及時趕出議院大門，與「日理萬機」的州長比較，納稅人支付這些議員的薪水已經太多！在今後的選舉中，選民可以否決任何增加洛城市議會經費的提案。