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「元宇宙與易經預測」

段建華/洛杉磯

這是個既古老又新穎的話題。

說起元宇宙最有代表性的定義是：元宇宙是一個平行於現實世界，又獨立於現實世界的虛擬空間，是映射現實世界的在線虛擬世界，是越來越真實的數字虛擬世界。

而「易經預測」，就是把過去或未來不同時間的事情，同現實世界構成平行的，如鐵軌般兩條永不相交的軌道那樣，以承載映射萬事萬物的時間和空間全過程。

相比較而言，《維基百科》對元宇宙的描述似乎更符合元宇宙的新特徵：通過虛擬增強的物理現實，呈現收斂性和物理持久性特徵的，基於未來互聯網的，具有鏈接感知和共享特徵的3D虛擬空間。

筆者在2018年，第24屆世界哲學大會上發表了，以《宇宙，易經與社會》為題的論文和演講。首次提出宇宙—易經—社會的分析框架，用跨時空地對天人合一的論述。把宇宙與社會相互平行的互動影響，把古老的易經五行，通過聚、變、動、散、靜五種物理概念，而論述了中國180近現代史的現實，體現了其必然性、規律性、因果性、鏈接性。形成一個元宇宙思維的成功實踐。

也就是說，二十一世紀語境下的「易經預測」的內涵，已經超越了歷史所認知的「算命」：吸納了信息革命（5G/6G)、互聯網革命（web3.0）、人工智能革命，以及VR、AR、MR，特別是遊戲引擎在內的虛擬現實技術革命的成果，向人類展現出構建與傳統物理世界平行的全息數字世界的可能性；引發了信息科學、量子科學，數學和生命科學的互動，改變科學範式；推動了傳統的易學、哲學、社會學，甚至人文科學體系的突破；囊括了所有的數字技術，包括區塊鏈技術成就；豐富了數字經濟轉型模式，融合數字預測成果。

通俗地講，人類將在現實的同時，還可以回歸以前的境地，也可以體驗未來的狀況。

如今，「虛擬世界鏈接而成的元宇宙」，已經被有識之士認為是宏大而前景廣闊的用武之地，成為了數字理論創新和社會鏈的新疆域。不僅如此，元宇宙為人類社會實現最終數字化轉型提供了新的路徑，並與新時代人類社會發生現實與虛擬世界的全方位交集，展現了一個具有可以與大航海時代、工業革命時代、宇航時代有著同樣歷史意義的新時代。

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