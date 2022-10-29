韌性是不屈不撓，而任性則是咨意妄為井底觀天。高端疫苗 連二期都未通過，卻要硬搞緊急授權給予生產，除了利益輸送枉顧台灣人民的生命外，如今在國際間逐漸解封進出限制下卻鬧出了不合格的大笑話。

口中高喊守護民主價值卻蓄意打壓不合心意的媒體，不是勒令關台就是威脅要更換頻道。韌性不是任性，對老美無條件的諂媚承歡，換來的是護國神山的崩塌，台媒對台積電 的吹捧正好給老美製造了割韭菜的良機，而哀鴻遍野的卻是台灣股民和國安基金，那才是真正的名副其實的賣台。

台灣政治人物洗學歷藍綠都有，而且各校對論文審查也都沒那麼嚴謹，眾人皆知，只是當人贓俱獲之下還要

硬拗清白，那不但是任性還要加無恥。

稱之為護國神山的台積電，可是老蔣從大陸帶來的精英所創立的，前人種樹後人乘涼，不但沒有感激反而配合老美無條件杯葛大陸，憑什麼到頭來揚言寧為玉碎不為瓦全要炸毀台積電的反而是老美？台灣人竟然鴉雀無聲，平日喊

的震天價響要主權尊嚴原來是如此這般的毫無韌性？

更荒謬的是台獨份子仍想鼓吹台灣地位未定論，日本二戰戰敗後無條件投降，把台灣歸還給中國政府是歷史事實，聯合國也都確認台灣是中國的一部份，要任性的硬拗實在毫無韌性。更可笑的那個從大陸鎩羽而歸的老背骨也加入台灣人不是中國人的繆論，大陸14億中國人加上海外華人絕大多數都認同自己是中國人，有不想當中國人的實在沒人在乎，但是那絕對改變不了台灣是中國領土的事實。

英國佬是美國佬的頭號跟班，最近最灰頭土臉的就是兩個月内出現了三個首相，和中共的二十大 相比突顯了民主制度幼稚的一面，國家大事有如兒戲。到是在打壓中國的風潮下，倫敦泰晤士報的世界大學評鑑竟然把大陸的清大

列入前十名，而台灣的最高學府幾乎快跌出200名外，除了畢竟2300萬人的高校無法和14億人的高校相比外，台灣高校的教授和學生都在搞政治應該是主因吧。

60年前台大火箭社發射了一顆不到100公尺高的火箭，一時之間收取了不少民間鼓勵的愛國獻金，一甲子過去了台灣才又試射了一顆成長到3000公尺的火箭，這就是蔡英文口中的「韌性」嗎？