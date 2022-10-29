選舉中看英保守黨和共產黨

中共 二十次黨代表大會閉幕式會議上，在全球傳媒鏡頭下演出一幕政治劇，元老被滅聲、被蒙蔽和被拉退，都被海外記者完完整整拍攝下來。對中共來說這也是個進步，盡管內部爭議，刀來劍往，過往只有黑箱作業。現在大會上好像有了少少透明度，讓外國記者在場，令世人可以看到一些真相，包括習老神在在指揮若定，栗戰書為保卷宗滿頭大汗，王滬寧扯人衣服，老胡的無奈，團派默不作聲，影片勝過精彩的電視劇。老胡十年前裸退讓位，被譽為高風亮節，當今只因求真相鳴不平，慘被不禮貌的冷待。當官真不容易，退位後日子不好過啊！

無獨有偶，英國 政壇演出另一套政治大戲，執政保守黨幾個月內三換首相，先有強生違反隔離令聚眾開趴喝酒，事後還掩蓋真相，因而被逼下台。接任人特拉斯 又因稅務經濟改革不被接受，只做了44天，成歷史上最短命的首相。現蘇納克又以新任黨魁姿態準備入閣，他說服黨內反對派，廣納曾在強生及特拉斯內閣任職過氣高官加入內閣，團結全黨及英國人民，共同應對因烏克蘭戰爭及脫歐後面對的種種困難。民主社會的好處是實牙實齒，做錯要負責，知所進退，國會內明刀明槍面對議員的質詢。會內真相不會被掩蓋，若過不了關，只好鞠躬下台。

不同社會制度各有國情，鹹魚白菜各有所好，人情冷暖感受各有不同，應讓人民去真正有權去選擇。兩種制度優勢缺點好壞留給歷史去評斷。