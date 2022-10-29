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搬梯爬上2樓 持槍3匪洗劫紐約華裔家 母護3女飽受驚嚇

逃撤難民

陳安利／亞特蘭大

烽火歲月永無寧

槍聲炮響膽驚心

遷徙離散漂泊情

轉進異鄉保生命

軍武配備難阻侵

內鬨互鬥領域境

親身體驗述不盡

淡泊明志照汗青

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習權傾天下 香港提早結束50年不變？

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