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逃撤難民
陳安利／亞特蘭大
2022-10-29 02:00
烽火歲月永無寧
槍聲炮響膽驚心
遷徙離散漂泊情
轉進異鄉保生命
軍武配備難阻侵
內鬨互鬥領域境
親身體驗述不盡
淡泊明志照汗青
上一則
習權傾天下 香港提早結束50年不變？
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