讀「慶祝雙十國慶 國號問題掀論戰」有感

拜讀已矣齋在10月16日世界日報的世界論壇上的「慶祝雙十國慶 國號問題掀論戰」大作後，個人有以下幾點感想：

國號代表的是一群人在共同政治理想下組成的群體，也就是這個國家。中華民國 是由孫中山先生和一群志同道合的革命先烈們拋頭顱灑熱血，推翻了滿清政府才創立的國家。很不幸的是自從中華民國創立以來，由於數個有政治抱負或野心的人因種種原因而引發了許多武裝衝突，再加上日本人的侵略，中華民國的前三十幾年一直都處在戰爭動亂之中。抗戰勝利後，國共內戰又重新燃起。

雖然這個世界上有兩個中國人的國號，但是兩岸仍然是中國人的內戰的延續。從歷史上來看，中華民國是從滿清之後的一個仍然存在的中國人的國家，而中華人 民共和國只是共產黨在1949年統治大陸後的政府稱號，並不是全中國人的國家。有報導記載周恩來曾經說過中共 政權最大的錯誤就是當年改了國號，才造成了台獨份子的兩岸兩國的藉口。在一個中國人的國家的原則下，兩岸和平統一後如何解決中華民國和中共的國號，是兩岸政府必須認真協商的問題。從歷史的角度來看，中共政府應該放棄中華人民共和國的國號和國旗。這才是我們慶祝雙十國慶應該再次認定的事。

台獨份子立意促成台灣獨立，想盡辦法要去掉中華民國的國號，困於中共武統的威脅，不敢冒然更改國號，但是已經在假借中華民國之名，以加入「（台灣）」的方式行銷台灣獨立。已文中提到「…台灣的統獨勢力…應立即停止對國號圖騰毫無意義之爭」，實在不敢苟同。國號不是一個毫無意義之爭，中華民國是一個法定的國號豈可任意變更或放棄！

以兩岸三通的經驗可以看出來兩岸和平則兩利。馬英九年代，兩岸和諧，台灣人民多利。反觀今天的蔡英文時代，兩岸關係緊張、經貿倒退，這都是因為民進黨的「抗中保台」政策所致。已文的「…彼此團結，一致對外」所言差矣。我們所要的不是一致對外，而是一致反對台獨！

面對中共日益強大的軍事現實，中共政府不可能讓當年暫停的內戰永無止境的拖延下去。但是兩岸和平統一絕對不應該是台灣政府無條件投降。在一個中國人的國家的原則下兩岸和平統一後，政府的結構、多黨政治制度、如何維持台澎金馬的民主制度和自由社會、等等問題都是在和平統一前兩岸政府需要認真協商解決的。

中國人歷經長期內戰外患的苦難，在21世紀的今天，兩岸中國政治人才應該運用中國人的智慧找到一個和平的方法解決目前的兩岸分治的困境，讓中國人能真正的享受和平幸福。