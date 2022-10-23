通貨膨脹下的美元與中國產品

如果你在一張紙上畫押，或者打印某種圖案，而別人卻願意把他們的物品與這張紙交換，那麼這張紙便形同貨幣。

2008年全球發生金融危機時美國大印鈔票救急。因當時中國很願意的將產品換取被稀釋的美元，危機終能渡過。但當2020年全球經濟危機漸趨嚴峻時，美國依舊大印鈔票，卻迄今無法解決問題。主因之一為「憑空印鈔使美元貶值，產生嚴重通貨膨脹 」，或更確切的說，「這次中國不願再將產品換取原價的美元」。

此次危機的成因遠較金融危機複雜，包括疫情 嚴重、俄烏戰爭、陸權爭霸海權、中美貿易戰 、能源經濟戰、美國負債過高、去美元化趨勢漸強、美國生產力嚴重衰退等等。本文將僅就「美元對中國產品的購買力變弱」這項議題加以討論。

面對現實，大陸廠商為了存活，總是想盡辦法把產品賣到美國，即使是蠅頭小利，甚至賠本犧牲，亦在所不惜。但大陸當局為了維護國家長期利益以及應對中美貿易戰爭，使出拉閘限電與封控疫情的強力手段，使大陸廠商難以認賠出貨，從而加大美國通膨壓力、削弱美元霸權、反制美國全方位打壓。

2000年左右，美國把廢棄的電腦、電池、箱盒、紙張、電器產品等各種垃圾一船一船的往大陸運，進行傾倒或再回收。以犧牲大陸人民健康與污染土地環境的代價，製造出許多垃圾鉅富。與此同時，台商們仲介的各種加工業加速進入大陸。

2000年之後，大陸工商企業逐漸進階到較高的層次。另方面，美國企業則因面臨日趨嚴苛的環保條規與暴增的員工醫保福利開銷而經營困難，故許多企業趁經濟下行時將工多利薄的製造部門轉移到大陸；或者乾脆收攤，開始過「只需掌握客戶市場與產品價格」的金主式生活。這些美國金主們經常地向大陸製造廠家要求降價，而製造商也往往在咒罵嘀咕之後順應所求。由於要求降價屢試不爽，以至於後來有些金主態度轉劣且需索無度。

根據紀錄，凡是大陸能夠參與製造的產品，幾乎在短期內該產品都會大幅降價，接著繼續降到白菜價格。究其原因，主要是不必投資產品研發、產品製作流程已經成熟、品管與環保一切從簡、各項生產成本低廉、容易形成完整的產業鏈等等。再加上同行競爭與上述的金主們的降價磨練，一般產品的利潤空間都非常有限。顯然，這也是大陸當局不鼓勵廠商再降價出口，以解救美國通貨膨脹的原因之一。

追根究柢，當今美國問題的最大根源是「現有的財經狀況與國民生產力不足以支撐現有的生活水準」。當權者為了繼續執政、維護國家利益，以及避免因通貨膨脹引起社會動亂，於是採取一系列的一石多鳥政策。促使俄烏發生軍事衝突、打斷俄歐能源互利共榮、驅趕避險歐元轉入美國等等，都在算計之中。