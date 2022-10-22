淺析拜登、佛奇對疫情為何不同調

據世界日報報導：拜登 總統最近接受哥倫比亞廣播公司（CBS）新聞節目專訪中表示，新冠肺炎疫情 已經結束。然而白宫首席防疫 顧問佛奇卻向全國大衆發出警告：今年冬季可能出現更危險的新型新冠變種病毒。他說「我認為突然說我們已完全脫離疫情有點輕率」。他們兩人都承擔領導和左右全國防疫的重大責任，對當前疫情趨勢說法不同調，已引起社會上各階層人士的質疑。擔心給廣大民衆造成心理上的混亂。

筆者認為他們兩人對當前疫情的評估不同調卻同心。拜登說「新冠疫情已經結束」基本符合實際，到9月上旬通過全民核酸檢測、打第三劑補強針，已控制了BA.4和BA.5變異毒株的傳染。確診率、住院率、死亡率大幅下降。好些地方已恢復疫前正常生活：工廠企業恢復生産，超市商店餐館醫院開門營業，學校開學上課。廣大民衆也敢於外出上班工作、購物遊玩走親訪友。

另據全國疾病防治中心最近發布的信息，全國各項疫情指標大幅改善。目前僅1％左右國人住在新冠社區等級為高的地區。意味着99％的國人住的地區相對安全或低風險地區。這種形勢下，拜登作為領導和管理國家内政外交和國計民生重任的總統，他通過新聞媒體發聲「新冠肺炎疫情已經結束」，有兩個作用：一是引導國人從兩年多疫情陰霾中解脫出來，過上正常生活；二是鼓勵各級政府和廣大民衆，繼續向恢復正常生活的軌道前進。這兩個作用，才能使因疫情造成的美國經濟衰退、通貨膨漲、民衆生活困難的局面得以改善。經濟好轉又更有利防疫。

拜登不愧是政治經驗豐富遠見卓識的政治家，他深知大部分地區疫情好轉但還有隱患。回答媒體提問時留了一定餘地。他說，「但我們仍有新冠肺炎衍生問题，還在努力，但疫情結束了」。所以他没以總統身分或聯邦政府名義，正式發布命令宣布「全國新冠疫情結束」。而通過新聞媒體傳播他的聲音，就給各級地方政府留了一定空間，各地方政府可根據當地實際情况，靈活做出疫情結束不結束的抉擇，就可避免全國疫情的反彈，又可使民衆的正常生活逐步有序的恢復。現在已見成效。

佛奇向全國發出今年冬季可能會出現更危險的新型新冠變種病毒警告。這不是與拜登唱反調，而是自己職責所在，是有科學根據的。去年拜登就任後推行疫苗接種計劃，到7月4日美國獨立日疫情有所緩和。可到秋末冬初南非變種病毒襲來，疫情大肆反彈，新冠確診病例、住院和死亡率成倍增加。南非病毒控制住，BA.4和BA.5毒株又傳過來。據好多醫學病毒專家估計，全世界新冠變種病毒已有十幾種。冬季寒冷病毒易存活、人的抵抗力下降，新的變種病毒很容易擴散到美國。作為白宫首席防疫顧問，提前向廣大民衆警告，注意防範。既是對民衆的關愛，又是對拜登總統「疫情已經结束」說法留下餘地。防控方法僅要求民衆去打補強針，與拜登政府向國會提出撥款224億元防疫預算，研發及購買更穩定的疫苗，避免突破性感染的意圖相吻合。10月17日世界日報新聞：亞州變異毒株BQ.1和BQ.1.1已在美國出現。佛奇說，這是BA.5毒株分支，輝瑞、莫德納補強針，有助於抑制其可能帶來的潛在疫情高峰。證明拜登口頭說疫情已經結束，但並未放棄防疫。若國會按聯邦政府要求的預算撥款，新變異毒株完全可以被防控，不會出現大的疫情。

綜上所述，拜登、佛奇對當前疫情說法不一樣，但心願是相同的，都是希望盡早結束疫情，恢復正常生活，讓人民大衆過上安全幸福的日子。