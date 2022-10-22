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加州新法處罰醫師傳播不實信息

薛永康／托倫斯

「Doctors who spread misinformation could face penalties」為10月15日洛杉磯時報的標題；紐森州長簽署了一個新的法案防止醫生傳播不實信息，尤其是針對新冠疫情

筆者記得新冠病毒在2020年初登陸美國，川普淡化其病毒，謂新冠將會很快煙消雲散。拜登在今年9月18日在CBS電視台的60分鐘節目中，則稱新冠疫情已經結束。兩位總統所言皆非事實。由於兩位非醫療專家，持有言論自有誤導外，其「可信性」則取決於聽眾；深信不疑或嗤之以鼻。

當然，深信總統的胡言並不表示不會承受嚴重後果。對於疫情來説，醫師為醫療專家一言九鼎，發言比總統有更多份量，更高的影響力。負面來說，失言有更深的殺傷力。良醫幫助我們走向健康之路，庸醫則帶領我們步入深淵，甚至有致命之虞。庸醫就是這個新法針對的對象，亂開藥方或是傳播不實信息的醫師。簡言之，醫師在發言時必須謹慎負責，沒有言論自由的藉口誤導民眾。

洛時報導，美國死於新冠超過100萬人，其中有31萬8000位可以逃過一劫，如果他們沒有聽信庸醫傳播的不實信息，以及跟隨一些社交媒體的疫苗陰謀論，而願意及時接種的話。

防疫中心主任佛奇醫生警告今年冬天新冠疫情可能會持續，目前最新的變種SAR-CoV2已經在美國傳播。紐森州長立法處罰傳播不實信息的醫師，為全美打開了一個保護民眾的新例，值得慶幸。

新法會減少民衆不被誤導的機率。雖然有了這層保護，對新冠疫情仍然不能掉以輕心。目前美國只有4%的人口接種最新的補強針，對疫苗質疑而不願意捲起袖子的民眾比比皆是。反之，即使已完全接種，不可忽視最新變種的傳染力，需要相信如佛奇醫師等的醫療專家以及良醫的忠言、遵從疾病防治中心的防疫規則、不要道聽塗說，才能助己助人。

疫情 紐森 佛奇

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淺析拜登、佛奇對疫情為何不同調

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