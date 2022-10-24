試為中美台灣競爭出謀劃策

最近，中國強烈表達不惜使用武力統一台灣的決心。本文認為，最佳時機是習近平連任後，拜登 2024任期結束前。而不是美方預估的2027年左右。

主要理由是：拜登政府軟弱怕事，非常擔心同時與中俄發生戰爭。阿拉斯加會談，中國大聲責罵，美國受盡恥辱；拜登多次要求習近平通話，設置護欄，生怕發生軍事衝突；裴洛西訪台，中國大膽軍演封鎖台灣，美方毫無反制；拜登雖然多次表示保衛台灣，但事後又讓其政府否認，前怕狼，後怕虎，優柔寡斷。顯然，這是本屆美國政府的軟肋。

一個隨時害怕發生戰爭的總統，在中國為了統一不惜和美國開戰的時候，是很難挺身出兵的，何況，中國歷來敢於和強敵開戰。抗美援朝如此，中蘇珍寶島衝突更是如此。加之，俄烏戰爭仍在繼續，美歐拖累其中，這時武統台灣，對中國有利。

現在看來，2020年大選，很多人為了拉下川普，盲目投票給拜登是個嚴重錯誤。拜登任職短短一年多，發生了阿富汗美軍重大傷亡，狼狽撤軍；普亭 不怕美國制裁，膽敢侵略烏克蘭；美國通膨飆升，物價飛漲，民眾怨聲載道；標榜聯合國際盟友圍堵中國，竟然屈居下風；中國對台灣劍拔弩張，戰狼叫嘯，美國招架錯亂，顧此失彼。這一連串的大失誤，都突顯了本屆政府領導無方。難怪70%民調認為美國在錯誤的方向上，拜登的民調甚至一度低於川普總統。有鑑於此，中國理應抓住天賜良機，統一台灣。至於代價，肯定巨大，包括美歐制裁脫勾，可能與美開戰，戰火蔓延大陸，大量人員傷亡，甚至拿不下台灣等等，都需要中國再三權衡思考。

台灣是中美爭霸的首要關鍵。美國勝，中國退縮，中國勝，美國霸權加速衰敗。就美國來講，要想有效阻止中國武統台灣，必須將戰略模糊轉為清晰，必須以美國政府名義向全世界鄭重宣布如中侵台，美國一定出兵；還要國會參眾兩院立法授權，不是拜登口頭說說，擺擺姿態而已。

同時，美國太平洋艦隊應當部署台海，而不是偶爾通過、做做樣子，不要讓中國封鎖台灣成為常態和既成事實。北約組織應當擴充日本、澳大利亞、南韓、台灣加入，不僅保衛歐洲，還要保衛亞洲，保衛世界和平。要充分展現美國實力，不懼怕與中國軍事衝突，只有讓中國真正認識到，即使動用武力，也不能統一台灣，才有可能阻止中國武統。

當然，肯定要盡量避免與中俄分別或同時發生軍事衝突。對俄羅斯 ，美國應當順勢而為，只要從經濟軍事支持烏克蘭到底，普亭就嬴不了戰爭，除非普亭下台或認輸，戰爭勢必持久化。長期戰爭拖累，俄羅斯勢必衰落削弱，最終失敗。俄羅斯和美國在阿富汗的失敗，就是最好的例證。

對中國，美國應優先考慮在台灣問題上扭轉被動應付局面，爭取戰略主動。如果採取上述強力措施，中國應該會降低武統聲調，減少挑釁行動，緩和甚至解除台海緊張局勢。可是按照目前拜登政府作為，基本上做不到上述強硬。如果中國在拜登任內武統台灣，美國很有可能以烏克蘭模式，出錢出武器不出兵，被動應戰。美國只有在戰略上不怕戰爭，保持強大足夠的威懾，在策略上盡量避免戰爭，才能掌握主動權，制止戰爭發生。

這次俄烏戰爭對美國的教訓是：一旦軟弱可欺，就有可乘之機。否則，普亭應當不會發動侵略。同理，如果對中國武統台灣，現在再不採取強力制止措施，中國武統台灣一定會爆發。

另外，不要過分擔心萬一軍事衝突導致中俄核戰爭。對普亭的核恫嚇，要強力回應。如果膽敢使用核武，美國一定攻擊毀滅俄羅斯本土，使其不敢輕舉妄動。同時，離不開私下溝通、施壓、斡旋，以打促談。只要像中國常說的那樣，敢於鬥爭，善於鬥爭，有理、有利、有節，掌握分寸，不要將中俄領導人逼進死胡同，逼下台，留足對方顏面和下台階空間，中俄理應不至於自我毀滅。如果中俄真是瘋狂到率先使用核武，面對美國的大規模核武報復，相信中俄人民也不願自我陪葬。到時候，也只有祈禱中俄各級官兵充分認識：這是毀滅人類，不惜一切也不能按下核按鈕。

美國作為世界領袖，在俄羅斯野蠻侵略烏克蘭，本應擔當毅然出兵主持正義，制止戰爭，相反，卻私利當頭，以各種理由害怕退避，真是威信掃地，世界和平未來必將更加動蕩危險。