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避孕丸顛覆傳統道德觀

楊老爹／台北

口服避孕藥的發明，是美國女權運動健將桑格（Margaret Sanger）推動而成。1840年起美國社會掀一次又一次「婦女解放」運動，在「婦女回歸家庭」口號下終結。桑格發現父系社會利用婦女自然生育高頻率及扶養兒女的需要，營造出各種規範限制女性的行為；特別是嚴密的「婚姻關係法規」將女性限禁在「家庭」牢獄之中。

若要使婦女解放運動開花結果，必須打破婚姻及家庭規範，因此婦女們要具備有效控制生育能力。當婦女突破「四次性行為一次懷孕」的自然律，就可以否定婚姻，走出家庭得到真正解放。

1951年，高齡72歲的她籌資6萬美元，委託荷爾蒙與生殖系統專家平克斯（Gregory Pincus），研發桑格所稱的「神奇藥丸」口服避孕藥。經過無數次嘗試及失敗，1957年美國食藥管理署(FDA)正式核准，含有黃體激素與雌激素的Enovid上市發售。於是，口服避孕丸成為世界廣大婦女恩藥，也標誌著避孕安全有效避時代展開序幕。

桑格在避孕丸發表會中指出，避孕丸上市，將徹底改變父系社會的道德觀，性行為與生育脫勾，守貞潔成為陳腐教條，婚姻將形式化，男女伴侶可以自由選擇少子女或無子女，家庭成為空洞的法律名詞，女性同胞可以自由自在滿街「趴趴走」。

時至21世紀，台灣社會在婦女解放潮流衝擊下，傳統婚姻及家庭觀念已不復存在，男大不當婚，女大不願嫁，人人搞「同居」，個個不生仔。結婚太遜了，離婚是競賽。媳婦當家我最大，公婆被逼滿街跑，兒子忙著家務事，媳婦翹腿看電視。若嫌異性交往不夠爽，同性愛人拚上床。

FDA

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