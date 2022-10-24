日記簡要：蔣故總統日記是用親筆書寫，每紀錄一事件人物相關，如國共和談失敗，「共匪」渡江成功，他認為俄共幕後支持及美國馬歇爾當時太相信中共 宣傳，以國軍無能，國民政府腐敗貪污，而停止對國軍援助，採取中立靜觀其變態度，把責任推給他本人，以便迫使蔣介石下野，他個人在日記有提及自我檢討，並每篇多用「雪恥」及引用聖經話言作反省。

「約伯記」一章二十節中「賞賜的是耶和華，收取的也是耶和華，耶和華的名是應當稱頌的」。筆者每讀蔣公介石日記，多引用主耶穌基督話語，來對自己及他人評論，但是外界人士及自己同志幹部對蔣公批評甚少提及，至感驚顫，如對桂系擁兵自重，不聽指揮，影響大局；北平傅作義接受和談；德戰影響國軍士氣；陳儀被免職後被槍決，乃因其人愚昧、忘恩負義；將領間如湯恩伯不能固守上海，不戰而撤退；周至柔與陳誠個人有怨隙而不知責任所在，終導致重慶艦叛變事件；及至國軍撤退台灣、金門、馬祖；之前國府派張治中、邵子力為代表等，在北平與中共和談；李宗仁代總統致電毛澤東接受中共所提八項條件，被列為戰犯，是人格喪盡，黨德及革命紀律蕩然，在日記都提及。

功過定論：就蔣公石介生平而言，從他日記中，對中共鬥爭中失敗雖有怨言，但少推責。以他經歷，追隨孫中山革命，推翻滿清，領導黃埔軍校北伐平定軍閥混戰，爭取東北張學良和平回歸國民政府，以攘外安內政策圍剿中共，面臨日本 侵華日甚威脅下，以時間爭取空間備戰計劃，終因被張學良、楊虎城拘留蔣介石製造了西安事變，而打破抗日計劃。而他在中國領袖地位已被認同，連中共周恩來也用蘇俄共黨命令，釋放蔣公回南京，共商抗日大計。及至1937年7月1日盧溝橋事件，蔣公宣告全面抗戰開始，至珍珠港被襲事件(1941年12月7日 )，中英美首長開羅會議(1943年11月 1日)日本接受無條件投降(1945年9月2日 )，中華民國時為聯合國安理會常務理事，皆在蔣公介石領導下，為五強之一。

其後在國共內戰中被打敗撤守台灣，對國民政府與人民，如為何當時國軍人數及裝備比共軍 較多且強，因素很多而複雜，如共軍欺騙及成功動員人民，共諜滲透國軍，將領自保與思功心態，蔣公介石用人不當，國際爭取支持不力等，都有不可推諉責任。但當時社會功利，國人自私自大，蔣公介石在其日記中，是有提及，他的功過，人民心中自有定論，筆者相信歷史自有公論。