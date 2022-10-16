懷念曾外祖父張彝鼎 愛是永不止息

每當看到中秋滿月，我就會想到大陸的親人。不久前，我打電話給我姥爺，我很想知道他的童年生活。姥爺很高興地分享了他和曾外祖父的分離和團聚的故事，這是一個不但充滿了愛和親情而且是在困難中不放棄希望的故事。

我姥爺出生於1937年，也就是戰爭不安的那一年。他直到九歲才見到他的父親張彝鼎將軍(我的曾外祖父)。那時候曾外祖父在政府工作，正忙於保衛國家。後來，曾外祖父去了台灣，但我姥爺、他的哥哥、和他的母親(我的曾外祖母)留在了大陸。由於擔心，我的曾外祖母燒毀了我曾外祖父所有的東西，比如照片和他在芝加哥大 學和哥倫比亞大學的畢業證書。雖然我的姥爺沒有一個曾外祖父的東西來紀念自己的父親，但他記得曾外祖父太陽一般溫暖的微笑。這個回憶幫助他度過了人生中的黑暗時光。

在千里之外的台北，在沒有家人陪伴的日子裡，曾外祖父把對家人的思念藏在心裡，全身心地投入工作。他先後擔任國防部總政治部主任和總統府戰略顧問等職位。在1962年從政府職位退休 後，他任政治大學法律系主任、教授。後来又擔任司法官訓練所所長。他長期努力地為國家培養法律人才，他也曾擔任山西同鄉會會長。曾外祖父為人正直、善良、寬厚。他常常幫助貧困學生和其他有需要的人，因此深受學生們、同事們、和同鄉們的尊敬和愛戴。

就這樣，日復一日，年復一年，我的曾外祖父盼望著、等待著能和大陸親人們取得聯繫。他一直等到安全時才給在大陸的家人寄信。當我姥爺看著自己父親顫抖的字跡時，他高興地哭了：我的父親原來還活著！

1991年，分開了44年後，我姥爺終於在台灣見到了90歲的父親。曾外祖父說：「你來了」。我姥爺的眼睛濕潤了，「爸爸，我來了」，姥爺就像一個孩子從學校放學回來一樣，就像他們從未分開過一樣。我的曾外祖父嘆著氣說：「我答應過會好好照顧你母親的，但我沒有做到」，姥爺說，「這不是你的錯，爸爸，你是不得已的。 你已經盡力保護我們了」，而關於這些年他和母親吃過的苦，姥爺一個字都沒有說。他只想讓自己年邁的父親開心。「很遺憾我沒有幫過你」，我的曾外祖父難過地說，「但我現在可以支持我的孫女（我媽媽）在美國讀書」。

在他們團圓了五個月後，我的曾外祖父去世了。我姥爺小心翼翼地將曾外祖母的骨灰安放在曾外祖父的墳墓裡，數十年以後，他們終於可以一起安息了。

愛是永不止息！曾外祖父去世的30年後，今年夏天，住在倫敦的表哥，表姐一家來美國看望我們，他們和我們全家一起參觀了曾外祖父的母校芝加哥 大學。當我們走過曾外祖父的教室，看到他生活過的校園時，我們深深的覺得我們的心連在一起，還有他的愛和祝福一直陪伴著我們。我們的曾外祖父沒有離開過！他就像中秋滿月將我們團結在一起，我們要把他的愛和祝福，分享給更多需要幫助的人。