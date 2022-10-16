慶祝雙十國慶 國號問題掀論戰

慶祝中華民國 111年國慶的此時此刻，筆者有著無限感慨。想當年，我們是如此慷慨激昂堅定力挺中華民國、拒斥台獨，但由於中共 不遺餘力在國際上打壓中華民國，致使台獨日益茁壯，如今台獨已幾乎成為了「台灣共識」，撫今追昔不得不慨嘆「時也、運也、命也」。

所謂「環境在變、形勢在變、時代在變」，兩岸之間明顯已從過去的「漢賊不兩立」演變成今天的「民主與專制不兩立」。中華民國既然在國際上長期失去對「一中」的話語權及主導權，那麼台灣與其繼續倡導一中，只會淪為被中共窮追猛打的落水狗，其實倒還不如放膽另闢蹊徑去對台灣內部長久以來爭執不休的國號及統獨問題，予以彈性思考及處理。

如今中華民國(台灣)眼前攸關生死存亡的最大關鍵在於內部是否能做到「精誠團結」這四個字。台灣朝野及人民若是做不到這四個字明顯就只有「死路一條」，而「統獨之爭」就是台灣內部無法團結的最大絆腳石。所以此刻的台灣絕對必需去正式面對並處理這個重大議題了。

既然台獨歷經中共長期的推波助瀾以及變相豢養，到如今已然聲勢浩大甚至不可逆，而中華民國當前也仍然是台灣在國際上的正式國號，因而台灣的統獨勢力必需立即做出明快的政治妥協，亦即雙方應立刻停止對國號圖騰毫無意義之爭，以期快速彼此團結、一致對外。

其實中華民國也好，中華民國(台灣)也好，甚至單單只是台灣兩字也好，只要它確實是代表這一塊擁有充份「民主自由」的土地，這些名稱全都不成問題。因為只有「民主自由」才是全體台灣人民心中的最大公約數，它同時也是足以去勇敢對抗中共最有效與最強大的武器。

直言之，國號只不過是一個政府外在的符號、圖騰而已，一個國家擁有什麼樣的「實質內在」才是一切問題的真正關鍵與重點。中華民國(台灣)在這方面已經成就非凡，因為它擁有令舉世欽羨的偉大民主，它更是一個世界級的自由寶島。台灣千萬不能再去被無關緊要的國號問題絆倒，因為這樣完全不值得，台灣根本沒有絲毫再分裂的本錢。

總而言之，台灣人民只要普遍對於國號議題有此「正確認知」，這才算是此時此刻慶祝中華民國(台灣)國慶的最大意義。