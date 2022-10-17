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我們能不參與投票嗎？

Chuck Sun╱羅蘭岡

現在的治安、教育、政府效率、歧視問題、仇恨犯罪及各種施政您滿意嗎？

許多人說現在治安太壞了，光天化日、眾目睽睽下被搶、車子被砸、華裔被歧視、甚至被仇恨犯罪、政治人物不在乎華人、遊民問題蔓延各地、政府無能、社會紊亂無法無天、路上坑坑洞洞、修路工程一拖再拖，大家都受其苦…這些問題到底是誰該負責呢？

畸型政策，無能政府，不良政客究竟是誰選出的呢？追根究柢，答案就是咱們老百姓！對！就是你我本人！

有些人為了一些似是而非的說法，或可能自私的想法，不願參與選舉；可是現實還來得真快，你不參與，不做決定，你就讓一些不良政客替你做決定。

目前社會走向治安敗壞，人人自危，連每一個人基本權利「免於恐懼的自由」都已被侵犯，還不願意參與投票的朋友，難道還沒有感受嗎？請問大家能不參加與自身息息相關的選舉嗎？

我要投是因為華裔定要發聲才能被重視！

我要投是因為治安敗壞宵小橫行！

我要投是為了選個賢能的政府！

我要投是因為我不要被歧視！

我要投是為了自身的安全！

我要投是為了維護自己的權利；我要投是為了你我下一代的未來。

Freedom is not free，請朋友們至少花點時間，行使你為自己做出選擇的權利。

朋友們，行使投票權選賢與能的時機就是現在，請不要放棄自己最重要的投票權利，也請你告知朋友家人一起參與投票，一切也請從自己做起。

如果選民登記有任何問題， 歡迎聯絡「社區治安人人有責基金會」（TACF）626-7338788，Chuck Sun。

投票 歧視 華裔

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