台灣政策法案 背後大博弈

就在9月14日，美國參議院 外交委員會以17：5的票數，通過了新台灣政策法案提案，準備在今後的院會中討論通過。原提案內容極其豐富，其中幾個關鍵要點是：一、將台北辦事處民間機構轉為官方的「台灣辦事處」，美國駐台代表也升級成大使級別的議會正式任命官員；二、美國官員可以帶身分進入台灣政府任職；三、點明制裁中國國家主席習近平 ；四、五年融資65億美元向台灣出售武器，將其視為非北約成員的盟友。消息一出，兩岸輿情鼎沸，台獨分子們欣喜若狂，而廣大大陸人民卻義憤填膺。筆者也想藉此分析這個法案的前世今生，以及它背後包裹的大國博弈態勢。

話說50年前美蘇兩大政治集團冷戰正酣，美國發現了中蘇關係出現巨大裂痕，便決定從戰略上拉攏中國以達到鬥垮蘇聯東歐集團的目的。所以才有了季辛吉祕密訪問北京，緊接著兩國在1979年正式建交，中美開始了蜜月期。那時候美國向中國發放貸款，向中國引進不少現金技術；而作為回報，中國也確實替美國在蘇聯的東方施加不少軍事壓力，1979年的對越自衛反擊戰，令蘇聯顧此失彼，經濟崩潰，最終在1990年轟然解體。但彼時美國也同時修纂了一部台灣關係法 ，意存深遠。

按說中美三個聯合公報的內容與美國的台灣關係法的基本理念是完全相反的，而且美國既然已經在建交時承認台灣是中國的一部分，為什麼還要專門設立特殊法案堅持保護台灣、如此自相矛盾呢？說穿了，這就是美國有意為之，是為了干涉、管控中國。

有了兩個標的完全相反的法案，美國可以拿台灣作為籌碼永遠捏著中國的短處，形勢有利時就說根據台灣關係法賣武器，形勢不利時就堂而皇之宣稱還是堅持一中政策，向中國推銷波音大飛機。以此模糊政策隨時要挾、勒索中國。2018年由於中國崛起太強烈，川普果然率先發難，率領西方對中國進行了最凶狠的貿易戰，甚至間接扣押華為財政總長孟晚舟做人質，逼迫中國妥協。

事到如今，中美貿易戰已經基本分出勝負，不用說，美國幾乎是徹底失敗了，沒有從中國得到任何好處。新總統拜登上台後，又採用不同手段打壓中國，他到處拉幫結派，組織小團體企圖在經濟上圍堵中國，兩年下來還是所獲甚微，無奈，他打出了最後一張牌，那就是台灣牌，出發點就是他曾多年任職的參議院外交委員會。由於美國國內外形勢危急，所以此番美國的政治菁英們急眼了，來了個賭命級別新的台灣政策法，其內容基本就是推翻中美三個聯合公報，準備承認一中一台，甚至像烏克蘭那樣派駐各級官員實質接管該國。

美方給中國的眼色是，你看，我們的議員行走台灣一趟，逼著其政府購買了24架波音飛機，我們就對價交換為他們起草這個割裂中國的法案，你們大陸要逆轉局勢，不讓法案過關，那就得拿出真金白銀，最起碼買我們200架波音。但是以習近平為首的中國政府非吳下阿蒙，怎麼可能因此而低頭就範？此時中國不動聲色打出另外幾張牌，一是半公開在俄烏衝突中支持俄羅斯；二是在烏茲別克的撒馬爾罕，中國與伊朗、俄羅斯和中亞五國以及印度等大國加強準盟邦關係，等於是以上海合作組織的架構為基礎，準備在經濟、軍事、貨幣兌換等重大領域對美實施反擊。

此後，美方一看大事不好，馬上又放低姿態，經審議把新台灣政策法案修改得不倫不類，也不敢點明制裁習近平了；台美辦事處更名只是建議性質；非北約盟友也是考慮考慮，一切又出現轉圜餘地了，這就說明美國訛詐了一圈，中方沒有接招，只好自降身價，把要價砍掉大半。

總之，涉台外交事務應該由白宮政府部門設定執行，但是現在的參議院卻立法具體指揮政府該如何處理，竟然細化到直接接管台灣的程度，實在是越俎代庖，完全亂了規矩。這說明美國現在是真有點拿中國沒辦法，急火攻心、圖窮匕見了。

其實，美國的政治菁英們應該集中精力搞好自身的改革，振興製造業和貿易往來，一門心思的給別國添堵或顛覆不聽話的政府，終究不是美國發展的長遠之計。