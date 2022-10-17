無需逢日必反 但供奉戰犯可恥

中國﻿百年來遭受列強侵略瓜分後終於抬頭，如今在全球具舉足輕重地位，應該歸功於全民崇尚的「民族主義」(nationalism)凝聚了全民，以保護國家主權及利益、扺制外來威脅為共識。中國的民族主義已經生根，但是民族主義如果走偏會有何後果？以下以美國為例。

川普的「使美國再強大」，以及拜登 盡力維持美國霸權的政策，皆為美國走偏的「民族主義」；前者視世界各國為敵，孤立了美國；後者與歐亞國家聯盟對抗中俄，分化了世界。這類狹窄的民族主義只會製造仇恨爭端，與維護世界和平背道而馳。

世界日報日前報導中國人民「逢日必反」，官方在後撐腰難辭其咎。一位中國婦女著日本 和服被偵訊達五小時，和服被撕毀；玄奘寺居然供奉二戰日本戰犯，令人匪夷所思。

在中國，個人是否有穿著衣物的自由不是重點，看見和服令人憎惡的原因不外是「仇日」。的確，不能忘記南京大屠殺這段歷史，以防止悲劇重演，也不需以德報怨去原諒日本，但是不必記仇。依據心理學家，永遠抱著仇恨心理對身心有害，阻礙自己的進展。中國為一泱泱大國，何不敞開心胸、不媚日也不仇日，與鄰居和平相處？再者，仇日是否也供給日本增加軍力的藉口？難道還嫌世界各地的區域爭端不夠多嗎？

日軍的暴行應該公諸於世，並予以譴責，但是在二戰結束77年後的今天，「逢日必反」有必要嗎？仇恨對人對己皆無益。以上述的美國為例，如果中美兩大國合作環保及反恐，豈不對自己及全球都有益？反之，拜登的「反中」真能使美國的盟友選邊站靠美，還是私下親中？而且美國在與中國「不合作」下，自掏腰包結盟、自費環保及反恐，是否浪費更多時間、精神及財力，同時置其他重要國事於不顧？中國不妨可以借鏡，試著瞭解「逢日必反」不必也無益。

至於玄奘寺供奉戰犯，不論何種理由，於法於理皆不容！任何供奉戰犯的行為，如已逝日相安倍 朝拜靖國神社，可惡可恥，無疑是對日軍在二戰的惡行視而不見。玄奘寺的住持已被去職，不只需要在佛前懺悔、亦應該對中國全民以及南京大屠殺的受害者賠罪。