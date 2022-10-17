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中共20大強調鬥爭 駐英「外交戰狼」傳圍毆抗議民眾

包包飄「惡臭味」全機作噁 美航班迫降佛州 乘客急送醫

十月

楊遙／聖彼渚

金秋當十月，天地換新妝。

果熟枝椏累，瓜甜鳥雀忙。

沉沉稻翻浪，急急雁成行。

月出浯江美，斯人在異鄉。

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