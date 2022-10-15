無證客尋求庇護法案需改進

最近德州及佛州的共和黨州長把尋求庇護 的無證客 ，不照原本計畫遣送的目的地，而轉送到民主黨當政的城市。

New York雜誌的Jonathan Chait 認為佛州州長德桑提斯的做法是為自己造勢外，濫用州政府經費。Chait的說法沒有錯，但是這兩位州長傳送的信息不外是「我們邊境州控制不了每日劇增的無證客，讓你們這些願意接受他們、民主黨主政的地方來接這個爛攤子」。

誰是誰非，見仁見智，暫且不提。在拜登 上位後，史無前例准許超過100萬無證客入境、等候法院審理庇護資格，而目前積壓的案件高達66萬份。也就是說要用很長時間去審理這些案件，同時這些尋求庇護的無證客可以吃住醫療免費，即使審理之後失去庇護資格，也值得闖關跑一趟。

拜登的門戶開放政策，加上這個不合時宜的庇護法案，使這些無證客在他上任後趨之若鶩，使邊境人滿為患，而拜登對劇增的非法移民束手無策。這個1980年聯邦制定的「庇護」法案，沿用至今合情合理嗎？

這個法案就是任何無證者，爬山涉水或是步行入境美國皆可申請庇護，如果有足夠理由，如在母國遭政治或宗教迫害、幫派暴力、政治腐敗、貧困、經濟不穩定等。依據10月7日The Week雜誌報導，2021年有63%的案件無證客不符合庇護條件被遣返。但是在全國113個等待審理的收容所開銷，照紐約時報報導，由美國政府負擔。在2018年，一位申請庇護的成年人，每天的費用為133.99元，由於目前通貨膨脹，估計可達200元，有些案件等到法院審理則可達數年。

筆者認為這個法律的出發點是正確的，旨在幫助世界各地因為宗教信仰或政治立場不同遭迫害的人，但是上述的其他庇護理由如貧窮、社會不安、經濟不穩、政治腐敗等狀況不都已是常態，在全球比比皆是？美國是不是都需要照單全收？

兩位共和黨州長反對無證客的造勢方式以及拜登的門戶開放政策，筆者認為皆不宜。再者，這個1980年的庇護法案不合時宜需要改進。美國樂於助人可取，但非慈善機構，所謂「救急不救窮」，我們納稅人花錢要花對地方，門戶應該開放給「真正需要庇護及幫助」的無證客， 不論他們來自何處。