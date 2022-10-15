蒙特利公園 市11月8日舉行市議員選舉，出生於越南西貢堤岸華人區的吳紹榮（Vinh T. Ngo），以一個成長在美國新一代年輕潮州人的姿態，擔任嘉偉學區教委期間，獲得美國本土華人參政前輩國會議員趙美心等人的推薦，正式投身競選蒙特利公園市第5選區市議員，一石是否會激起圈圈漣漪？

吳紹榮父母出生於越南西貢堤岸華人區，家庭具有濃厚潮州人傳統文化色彩。吳紹榮出生於1973年，在1978年5歲時候，與弟弟跟隨父母投奔怒海離開越南，抵達馬來西亞難民營，經過九個月難民營艱難生活，1979年幸獲美國收容，移居美國蒙特利公園市，並在這個城市成長，完成小學至高中的教育，親身經歷這個城市發展情況。

吳紹榮在南加州大學 （USC）獲得會計及金融學士學位後，一直在美國銀行擔任高級主管，積極參與服務社會工作，擔任嘉偉學區教委會主席，還是嘉偉教育基金會的理事會主席，為當地學校活動籌集資金。自2014年起，吳紹榮在洛杉磯華埠服務中心理事會擔任財政及副主席，將在今年11月出任主席。吳紹榮服務社區每年平均奉獻500小時，曾獲得總統志願服務獎，以及全球多元化和包容性獎。

吳紹榮在求學時期一直成績優越，時常獲得南加 州潮州會館每年頒發獎學金，在2010年曾擔任南加州潮州會館第15屆理監事會英文秘書。吳紹榮在美國成長，沒有接受華文教育，但能說流利潮語、粵語及普通話，與華人溝通沒有障礙，與南加州潮州會館關係密切。

吳紹榮這次參選蒙特利公園市市議員，獲得潮州會館及潮州鄉親的熱烈支持，很多居住在蒙特利公園市屬於吳紹榮選區的潮州鄉親，都宣稱會呼朋喚友出來投票給吳紹榮，期望他能成為生長在美國新一代年輕潮州人的領頭羊，參與美國主流落地生根，散發出古老河洛族群的潮州人風采。

來自越柬寮三國的潮州人，在南加州默默耕耘了40多年，很多人事業成功，經濟基礎堅實。而吳紹榮選擇更積極服務社會大眾的參政征途，為美國本土華人及亞裔發聲，促使蒙特利公園市各方面更加繁榮，造福市民，亦是責無旁貸。吳紹榮的初步參政，是否增強美國本土亞裔政治實力，大家拭目以待。