中共對暴力與和平的兩手策略

中共 自稱愛好和平，從未對外侵略云云，有人斥中共愛好暴力，一貫對外擴張。事實上，中共使用暴力奪權維權，支持許多國家搞共產革命，對弱小國家和地區赤裸裸地侵略，如強占菲律賓的島嶼，在南海建立海空基地，把南海變成其內海等等。對強國如美國，時而表現得很強硬，實際上純屬作戲，骨子裡追求的是和平，因為只有在和平的條件下，中共才可能從美國拿到最大最多的利益，如經貿利益與盜竊美國的科技機密等等。等到中共有足夠的實力，才必定使用暴力的手段一口吃掉美國，那是以後的事，美國必須提高警愓，以防萬一。

我上過中共的軍政大學，對中共的軍隊有所知。中共的軍隊設有政治部，所有的官兵都必須參加政治學習（洗腦），必須接受絕對的、統一的政治觀點和立場。對敵我有極明確的認識，對敵有極強烈的愛國主義和民族主義的仇恨；總之，中共的軍隊是政治的軍隊，不是單純的軍事機器。

我沒參加過美軍，只能從報刊了解美軍。美軍不設政治部，軍人不學習政治，每一個官兵都各有自己的政治觀點和立場，極為錯綜複雜，在政治上，不可能團結一致。因而，兩軍打起來，從單純的政治角度看，美軍鬥不過共軍 。美軍欲戰勝共軍，必從其他方面下手。

就目前來說，中共軍隊的武器絕對比不了美軍先進。中共軍艦數量雖略多於美軍，然而幾艘航母對美軍來說簡直如同玩具。單純從武器的角度看，中美現在打起來，美國必戰勝。然而，中共的洲際彈道導彈美軍不可能攔截，成為最大的威脅。由於其數量與質量不斷增加與改進，中共將來打起來，美軍未必占上風。再加上政治因素，美軍很可能戰敗。

共軍不斷用軍事威脅台灣，目的在於逼台灣投降，台灣是否會投降？取決於內鬥的結果，如果反戰的投降派占優勢，會投降，否則會繼續維持現狀，目前仍維持現狀。

中共會不會打台灣？完全取決於美國對台灣支持的態度，如果態度強度強硬，共軍絕不敢動手，如態度軟弱，會打。一旦打起來，台灣可能戰敗。問題的根本關鍵，在於美國的態度。由於美國瞬息萬變，不可能預測，因而台灣的前途也就不可能預測。