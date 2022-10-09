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金山人氣商場 劫車未遂開槍掃射 民眾驚：真是瘋了

瑞典研究：中國武器自製率92%稱霸印太 日本74%居次

台灣不應當成亞洲軍火庫

薛偉 （紐約）

根據紐時報導，美國想把台灣當成它亞洲的軍火庫，筆者期期以為不可！烏克蘭戰爭誠然是反霸抗俄的正義戰爭，得到了美國及西方盟國的傾力支持，投入了大量的金錢與先進武器，才能使俄國進退維谷，國力殆盡。然而，烏克蘭人民的損失是極其巨大而殘酷的。從電視上看到許多城市淪為廢墟，失去嬰兒的母親的悲哀之容，炸斷雙腿士兵的痛苦之情，戰爭的苦難是沒有意識形態和種族之分的。如果說，美國因此不須出兵就消耗了俄國的國力，那這種代價對烏克蘭人民而言也未免太沉重了。一將功成萬骨枯，如果澤倫斯基因此獲得諾貝爾獎，筆者不會為他鼓掌。

台灣是一個島國，土地面積比烏克蘭小17倍，四面環海，進退無據，如果成為兩岸衝突的軍火庫，固然美國可以用先進武器武裝台灣軍民重創中共，但是殺人三千，自損八百，就算大陸毀滅一半，而台灣呢？這個帳是算不起的。筆者是和平主義者，不願意咬文嚼字在理論和文字上去喋喋不休，更是不滿政治家們僅僅為了什麼名稱，國號去打仗。

人民的福祉高於一切！這是我唯一信仰的價值觀。而人們卻常常在爭論中美雙方的「一中」原則與「政策」，它們關係著未來是否發生戰爭。簡言之，中國的「一中原則」就是世界上只有一個中國；中華人民共和國政府是代表全中國的合法政府；台灣是中國領土不可分割的一部分。而美國的「一中政策」是「對台灣的主權不持立場」，「世界上只有一個中國」是基於「美國認知到，在台灣海峽兩邊的所有中國人都認為只有一個中國」，其中區別就在於政策是隨著時代的不同而相機制定的，有它的可塑性。美國政治家只提一中政策，留下了未來翻案的伏筆，其含義在於不但政策本身可以更改，而台灣海峽如果有一邊的中國人，今天不認為只有一個中國了，那美國的政策也就可以改變了。

世界最寶貴的價值是和平，人類最珍貴的資產是生命。政治家們的口水戰不外乎一個目的，就是維護他們的政權和統治，如果考慮到地球只是宇宙星海中人類小小的一塊棲身之處，一場核戰爭就可以把它化為烏有，大家團結還來不及，還有什麼可以爭的？

愛因斯坦說過：如果第三次世界大戰用核武，第四次世界大戰人類就只有用木棍和石塊了。

烏克蘭 一中政策 俄國

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