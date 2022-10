爆破北溪管道乃宿命情節？

目前沒有任何證據可以確認美國爆破北溪天然氣 管道,但是,如果美國不主動調查澄清,致使真相持續不明,聲譽受害最深者將是美國。

俄烏代理人戰爭以及爆破北溪管道的劇本似乎早已寫好。有此一說的原由,可從美國卡特總統的國家安全顧問布里辛斯基談起。此人生於波蘭,終生痛恨共產黨。他當國安顧問期間(1977-1981)支持波蘭團結工聯組織,並使其壯大到解體波蘭共產黨政權,他亦大力協助波蘭的樞機主教成為梵蒂岡教皇。因此,波蘭逐漸成為美國在歐的有力據點。

1979年中國發動懲罰越南 戰爭,支持越南的蘇聯因越南戰敗而連帶受創。1988年蘇聯又因從阿富汗敗退而經濟困頓。1989年蘇聯總統戈巴契夫訪問北京時遇上天安門事件,民主抗爭形成風氣,致使同年柏林圍牆倒塌時,蘇聯不敢強力制止。1991年蘇聯終因經濟凋敝民心渙散以及美國拒絕經濟援助,甚至落井下石,因而解體。在美國立場看來,當時若加把手勁,便可將蘇聯捏死,這種輕蔑蘇聯的心態延續至今。

1970年代「美元與石油掛鉤」形成美元霸權,2009年各國在氣候變遷大會中形成共識,通過哥本哈根協議。自此能源市場對天然氣需求暴增。由於開採頁岩油而成為天然氣最大生產者的美國,但是在生產成本上,要比俄羅斯高上兩三倍,俄國天然氣顯然是美元霸權的攔路虎。

北溪2號管道每年可輸送約550億立方米天然氣,與北溪1號差不多。使用後每年可為歐洲消費者節省79億歐元,價格又下降13%,且以歐元結算,對歐洲經濟效益甚大。北溪管道無疑將歐俄利益緊密結合成共同體,不僅涉及能源貿易、節省工業成本,還影響貨幣信用體系。相反的,美國天然氣產量雖然全球第一,但成本過高且輸送不便,難以成為美元霸權的主要成份之一。

俄羅斯對烏克蘭 開戰後,受到經濟制裁,其美元資產遭凍結。可是美國沒想到,俄國竟然實行去美元化,又進而合併所占領的烏克蘭四個州。雖然無奈意外,卻也提供釜底抽薪的機會,於是爆破北溪管道因此循序上演。

北溪氣管破口處的水深約一百公尺,如果管中無氣,管路被破壞後,海水將灌入管中因而看不到冒氣;如果管路已經關閉,則管路被破壞後,殘留在管中的天然氣有可能克服水壓,而冒一會兒氣,但不可能長達數小時(從發覺冒氣到派飛機到現場拍照需一小時以上);當然,如果管路在運作中,管路被爆破後,氣泡將連續冒出,一如照片中所顯示的。

因此,可以合理推斷,為了生存,德國表面上宣稱北溪管路尚未啟用,實際上可能與俄國暗盤交易,正在輸氣如儀。怒不可遏的大國,豈肯吃此暗虧,於是乾脆把俄羅斯賴以吃飯的鍋給砸了。從此德俄共同體休矣。值此,讓我們想起拜登總統講過的真心話:「我向你保證,我們可以做到」。(I promise you, we can do it.)

歐洲各國領土更迭頻繁,歷史恩怨難分難解,姑情嫂意瞬息萬變,外來勢力很難存活。如今美國國債逾31兆美元,通膨與疫情壓力嚴重,經濟金融問題非數兆美元無法脫困。環顧全球,對中國暫難下手,只有歐洲這隻肥羊足以解套。因此,從長計議下以波蘭與烏克蘭為根據地,把全球避險資金趕往美國,亦因此難免與德國利益發生衝突,繼而擴及俄法各國。

有鑑於此,中國的明哲保身之道應當是盡量置身事外,相應不理,以無成本應付低成本,必要時還應對核心利益採取「緩議政策」。若如此,則未來世局將看到一齣「急驚風碰到慢郎中」的戲碼。