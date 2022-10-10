據報載，拜登 總統在9月21日聯合國 大會上演說提及維持台海穩定，重申一個中國政策；緊接著歐盟理事會主席米歇爾9月23日也同樣支持拜登的台海穩定主張；台灣的執政黨對聯合國提到台海的議題很表欣慰。不管有沒有實質的幫助，至少已經提高台灣的能見度，也是台灣夢寐以求的又被世界看到了。

古有莊子在逍遙遊中說「列子能御風而行」飄然自得；近有嚴長壽先生出版的一本勵志書「御風而上」，我覺得御風而上更能說明台灣的需要。

現今世界兩極化非常嚴重， 真理混沌不明的大爭之世，如何鼓勵關心並建立人本工程，包括品格教育 、環保公程、文化教育、藝術素養應該是當代人的課題，但是我們看到的，只有肉麻的、膚淺的、 粗俗的、偽民主的選舉大業。世界都看到台灣有選舉， 可是沒看到的是台灣的「寶寶心裡苦， 寶寶不敢說」的選舉所造成的醜陋和分裂。

回想40年前，學者金耀基先生曾說，一個國家的現代化要有三個進程， 初期的「物質現代化」，這硬體建設是最容易的進程；到第二階段是「制度現代化」，是可以抄襲的， 美國在第三世界推廣三權分立， 就是例證；最後到「思想觀念的現代化」，這也是最難也最需要時間積累的一個過程。

物質現代化也就是所說的頂級大樓、電器產品、自動化器械。只要有投資、有引進是很容易完成第一階段的現代化；第二階段的制度現代化，需要人性對制度的尊重與自我克制，美國去年1月6日國會的暴衝事件很能說明問題，在第三世界這樣的國會暴衝事件就政變了，美國不會的，因為美國已經進入第三個 階段的思想觀念的現代化。即便不全面，但是有底氣，川普的強人獨角戲在美國不容易找到政變的養分。今天我們關心的是台灣想努力切割中華文明，但是小島的文明與文化底蘊如何開發與積累， 這應是台灣思想現代化如何建構的重要環節。

自李登輝以降30餘年來，台灣的教育環境、政治氣候均無長治久安之策，也就沒有「絕雲氣、負青天」的氣魄，既不圖統，也不敢獨。有政客而無政治家，有教員而無教育家，長年忙於選舉，政治動員，是民主體制的負面示範。能有那位政治人物曾潛心、寧靜致遠的為國謀長策？難，難，難。

我們希望有智者能藉箸代籌以「治國獅子心，如天使愛民」為主軸寫給政治人物的十封信， 或許可以幫助他們看到不一樣的未來， 使國家社會及早能「御風而上」。