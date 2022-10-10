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新冠仍未結束 大家要小心

薛永康／托倫斯

「Covid pandemic is over」這是拜登總統在9月18日在 CBS「60分鐘」節目裡宣稱新冠疫情已經結束。事實上是如此嗎？

首先，必須要給拜登一些控制新冠疫情的政績，尤其是他在推廣疫苗接種不遺餘力，促使死亡率及確診率在他上任後大幅減低。可惜的是後來出現的新冠變種傳染力強，加上美國民眾在新冠的長期控制下悶得發慌，不戴口罩聚眾外，有些甚至拒打疫苗。目前美國一個星期的平均「每日死亡人數」為335人，也就是說一年將達12萬2375人，為每年因流感死亡人數三至四倍。

簡言之，新冠疫情並沒有如拜登所言的結束；再者，新的變種一一出現，疫苗專家疲於奔命發展新的疫苗也將無法及時應付。照醫療數據：新冠死亡以高齡者居多，病故最多為非裔、次為西裔、亞裔第三，白人第四，所以身為亞裔的我們也不得不小心。

目前對應新冠變種的第五針疫苗已經上市，在各大藥房皆可接種，65歲以上以及有宿疾的民眾要特別小心，即使已經接種五針疫苗，也不能對新冠病毒掉以輕心。以拜登總統為例，他和第一夫人最近都確診兩次，都是在完全接種之後，好在兩人都已痊癒。希望大家除了盡快去打第五針疫苗外，在室內還是戴口罩和群眾保持距離、勤洗手，不要把自己加入新冠疫情下的悲慘數據。

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