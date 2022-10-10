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「上班時被拖入地下室」史丹福大學驚傳今年第2起性侵

美節目專訪 張忠謀：台積電供世界晶片 台免於中攻打

天贈吾輩百歲禮

白雲飄 / 艾爾蒙地

天贈吾輩百歲禮，

有人未盡有人罄，

用罄再續能幾人，

未罄放下一身輕 。

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