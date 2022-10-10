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天贈吾輩百歲禮
白雲飄 / 艾爾蒙地
2022-10-10 02:00
天贈吾輩百歲禮，
有人未盡有人罄，
用罄再續能幾人，
未罄放下一身輕 。
上一則
為什麼很多人相信政變謠言
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大批無證客湧入 紐約市宣布緊急狀態
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