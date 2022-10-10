封存非暴力犯罪紀錄 好法律

據世界日報10月3日新聞報導，加州 州長日前簽署SB731法律，「允許加州人從他們的官方紀錄中，删除舊的逮捕和定罪紀錄，讓他們從新開始」。該法案旨在讓罪犯「完全服完刑期，且四年都未與司法系統進一步接觸，將自動封存定罪與逮捕紀錄」。

此法公布得到大部分民眾支持。筆者詳細看了這條新聞，完全贊成支持者的看法。老話說，人非聖賢、孰能無過，有錯或有罪只要改過，就應给他改過重新做人的機會。非暴力犯罪 的人，已經受到法律處罰判刑或逮捕，四年未再犯罪，證明已改過向善，就不應再背上罪犯的包袱，受到社會的歧視。

再從生存的角度來說，也應該有個生活出路。因為有犯罪紀錄的人，找工作、上學、租房、享受政府福利等都有一定難度。

SB731法律的執行，就可使改過向善、非暴力犯罪的人，有了生活、生存的出路。官方估計，至少有22萬5000名加州人，自動被封存舊的犯罪紀錄。他們成了正常人，有了生活出路，他和他的家人可以正常生活，對社會對國家也很有利。最近經常看到、聽到新聞媒體報導，因疫情 死亡百萬人，或其他因素造成美國勞動力缺乏，好些企業開工招不到人，已經影響到美國經濟的正常發展。

以加州來說，被封存犯罪紀錄的人中，大部分可能是中青年、有勞動能力的人，其中可能還有各種不同技能的專業人才，把他們利用起來，不但可以補充勞動力缺額，還能為國家創造財富。支持者說，封存這些非暴力犯罪紀錄，將替加州經濟帶來每年200億元經濟增長。按聯邦政府最低15%稅率計算，每年可增加30多億稅收，還可增加不少州稅；更重要的是他們有了生活出路，可以阻止遊民增長，有利於社會治安的好轉。因此希望廣大民眾正確理解SB731法，支持這項新法明年7月順利推行。

各個公司、企業更應以海納百川、有容乃大胸懷，改變舊觀念，積極接納封存非暴力犯罪紀錄的人參與招聘和雇用補充缺額。浪子回頭金不換，公司企業接收了他們，他們絕處逢生會感恩不盡，加倍努力工作，會為所在單位做出更大貢獻。

至於對此法反對的人說，將這些紀錄封存，可能導致公共安全面臨風險，四年時間不足以確保過去的罪犯，未來不會再次犯罪。他們的擔心不是没有可能，但即使再犯，也是少數人，或者個别人，小魚掀不起大浪，只要加強防範，也不會對社會造成大的危害。

同時也希望非暴力犯罪行為的人，要珍惜政府給予的重新開始機會，不要辜負支持此法民眾的期望；反省自己汲取教訓，走正道、樹正德，千萬不可重蹈覆轍，再次違法犯罪。使社會平安穩定，自己和家庭也會過上幸福美滿的生活。