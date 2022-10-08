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如何應付可能的大洪災

薛永康╱托倫斯

目前加州面臨的是數月不雨的乾旱以及不尋常的高溫，蓄水庫水位大幅降低，限制用水是勢在必行。顯然大家關心的應該是旱災而不是大洪災，這個想法對嗎？不妨以德州達拉斯為例，以確定加州會面臨大洪災是否危言聳聽。

數周高達華氏100度的達拉斯連續67天不雨，而在8月21和22日兩天12個鐘頭內大雨傾盆而下，雨量高達1呎，相當達拉斯一年的總降雨量。這個「甘霖」使達拉斯許多地區變成澤國。警車被水沖走、市民需要救援，損失高達60億美元。

這也是9月23日The Week雜誌所謂的weather whiplash現象。 也就是說，在大旱災後，大雨造成的洪災尾隨而至。不只是在達拉斯發生，最近在巴基斯坦也發生同樣現象，連日華氏120度的高溫跟隨而至的是一場季風大雨，造成1300人死亡、淹沒了農田稻穀、全國三分之一的土地成為水鄉。加州會面臨這種weather whiplash嗎？

這種現象的起因是當空氣變熱，可包含更多水蒸氣，在來不及飽和時就把大量的水分釋放出來。氣溫每高一度，水蒸氣就增加4%。

依照洛杉磯加大(UCLA )氣象專家說法，氣候暖化會引起風暴，導致太平洋海水倒灌，淹沒加州部分地區，降雨量預測可達100吋，1000萬人無家可歸，可把中加州變成水鄉澤國 ，損失將達1兆美元。

在加州也有前例可循，1862年連續30天的大雨造成大洪災，幸運的是當時人口只有50萬人，而現在加州人口將近4000萬。目前發生的機率照專家說法，在任何年度是五十分之一的可能， 而氣溫增高會使大洪災發生的機率增加。水災除了使州民無家可歸外，依據9月25日洛杉磯時報，瘟疫也會由於人們流離失所與野生動物較多的接觸而增加。如何防治呢？

洛時強調減低空氣污染以減少氣候變遷，尤其是針對這三大禍首：能源、交通及健保業。同時需要減少伐木，以防止土壤流失及保護自然景觀等措施。The Week則建議，州政府應該加強警報系統，及時通知州民即將降臨的天災，建造能夠防災的公共設施，所有的建築計畫都應以防洪為考量等。華盛頓郵報的記者Andreas Prein稱，我們的公共設施在建造時所考量的那種「氣候」已不復存在，目前這種weather whiplash為「新的正常現象」，需要面對。

加州 洪災 洛杉磯加大

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