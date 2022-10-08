前年(2020年)9月中旬，我因為有親戚生病，所以就訂票回台灣，朋友替我訂了一家台北市內的防疫 旅舘，房間大約有150平呎，私人浴室有50平方呎，有可以向外開的窗戶。價格在每天100美元左右，包括三餐，餐點準時放在房門口，飯菜很是豐盛可口。

我不喜歡空調，所以就把空調關掉，把窗戶開著，外面下雨，看著街景，蠻有情調的。過了一會兒，突然我鼻子塞住，幾乎不能呼吸。我知道，是我的過敏症又發作了，只好趕快關窗，將空調打開。然而這家旅館 的空調太冷，轉按了半天，無法升高溫度，只好請朋友送冬天的厚襪子來。他們無法(不准)送東西到我房間門口，但是可以送到櫃檯。然後，在送餐時一併送來。

14天不能出房間門，幸而我的行動電話加了免費卡拉OK的App「歡樂唱唱」，拿著手機 就能聽伴奏音樂，對著手機唱，有很多人按讚，也交了些線上朋友。

我有走路的習慣，所以我就在房內走步子，同時將You Tube上的快歌一遍又一遍的放，我一遍又一遍的走步，一天8000步。雖然這樣，我還是多了10磅。

去年8月，我又從洛城回台。出發前兩星期，我就預先上網訂飛機票和防疫旅館。發現高雄市的旅館較為便宜。所以就訂定了高雄公園旁邊，房間內有可以開窗的旅館。吃的餐食是三明治或便當，並不豐盛。所以我又在網上訂購香蕉、柚子等水果。7-11和全聯超市都有送上門服務，先送到櫃檯，櫃檯再放在我房間門口。當時大概下了四、五天的雨，從窗戶看雨景，對面是公園，很有詩意。趁著那幾天無人打攪，我將我喜歡的文章翻譯成英文，完成了一直在拖延的項目。

今年9月中，我再次從洛杉磯回台。出發前一月，上網訂旅館和機票，屏幕上忽然冒出一行字，稱「赴台後將住在高雄的人，才能住在高雄的防疫旅舘」。很明顯的，這是新規定，台北沒有這規定。為了節省時間，我訂了前年住過的台北旅館；同樣價錢，沒有漲價。

一如上回，三餐準時放在門外，只是食物不如上次豐盛；氣候也像上次，下雨，我開了窗戶，關了空調，氣溫攝氏22至24之間，很舒服，又跟櫃檯要了個小風扇，更舒服。這一回，我的敏感症沒有發作，竟然不藥而癒了。每天8000步必不可少，用「外婆的澎湖灣」的吉他拍子伴隨我走路。這回是3+4，頭一天不算，共8天。8天過後，只增加3磅，情緒也健康。

足不出戶14天，壓力蠻大的，但是我有兩大護法：一個是可以向外開的窗戶，二是手機和小手提電腦。當我看到窗外的景色就很高興，而3C產品，讓我能在室內跟著音樂走路運動。雖然說「境由心生」，但是還是要有些幫助的。