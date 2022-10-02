我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1人前門按鈴 2人闖後院…金山老婦遭掐脖毆打搶光積蓄

加州將中國農曆新年定為法定節假日 可休假8小時

戰爭與和平的抉擇

黃光國／台北市

民進黨中常會邀請黑熊學院發起人沈伯洋專案報告「全民防衞」。蔡英文聽取簡報後表示：「全民國防」必須透過全體國民參與，「中央和地方一起努力」、「展現台灣自我防衛的決心和能力」，「讓每個人都能為家園盡心力」。

這話聽來十分動人。可是，曾擔任國防部長的台大前校長孫震，卻以89歲高齡，在台大召開一系列「戰爭與和平」研討會和課程，參與者包括曾任國防部長、國安局長、國安會秘書長的將軍們。針對美國會議員推動的「台灣政策法」，他們認為：這是美國人希望以「國內法」方式，替台灣政府擬定「國防計畫」，包括「本土防衛」。

對於這樣構想，參與的退役將領沒有人表示認同。他們認為：前任參謀總長李喜明出身海軍，不懂陸上作戰。他寫的書看起來言之成理，卻完全沒有可行性，是「寫給美國人看的」。

更清楚的說，所謂全民防衞、本土防衛云云，根本就是美國人想要把台灣人民推上火線，替他打代理人戰爭的「陽謀」，本質就是「詛咒給別人死」、「別人的孩子死不完」。蔡英文的心態不難理解，怪異的是曹興誠的轉變。

曹董是我建國中學的前後期同學。扁政府時期，我們還上過電視，呼籲兩岸和平。他移民新加坡後，變得財大氣粗，丟6億元台幣，就想組織並訓練「黑熊部隊」，替美國人打「代理人戰爭」。這個做法固然讓蔡英文「撿到槍」，未免把台灣人民的生命，看得太不值錢。我現在很想發起「和平論壇」運動，大家一起來別別苗頭，看看「戰爭與和平」最後那方勝出？

蔡英文 國防部 新加坡

上一則

溫故知新 我的第3劑防疫加強針

下一則

何立峰接替劉鶴 20大經濟政策更左？

延伸閱讀

蔡英文挺教官留校園 挨批選舉語言

蔡英文挺教官留校園 挨批選舉語言
教官留校園 蔡英文：可教學生基本軍事知識

教官留校園 蔡英文：可教學生基本軍事知識
聯合國大會挺台 蔡英文感謝友邦發聲

聯合國大會挺台 蔡英文感謝友邦發聲
與龐培歐高雄見面 蔡英文：感謝展現對台支持

與龐培歐高雄見面 蔡英文：感謝展現對台支持

熱門新聞

「一洲焦點」談俄國總統普亭及中國國家主席習近平。(美聯社、世界新聞網)

一洲焦點／美警告在俄公民撤離、破謠言 習近平仍握大權

2022-09-28 13:54

中俄失和？論弱化俄羅斯對中國的利弊

2022-09-27 02:00

從政變謠言 看習任期終身的挑戰

2022-09-30 02:00

習近平一定要立即告訴普亭的事

2022-10-01 02:00

美鐵與UPS罷工 美國競爭力難樂觀

2022-09-28 02:00

Fed連升3碼創紀錄 賠上歷史聲譽

2022-09-26 02:00

超人氣

更多 >
廣東高校廁所「活春宮」 學生圍觀「吃瓜」 網罵：後生可畏呀

廣東高校廁所「活春宮」 學生圍觀「吃瓜」 網罵：後生可畏呀
網曬物理學家楊振寧百歲宴影片 小54歲妻陪身旁

網曬物理學家楊振寧百歲宴影片 小54歲妻陪身旁
紐約法拉盛緬街凌晨爆二級大火 中藥材、水果盡燒毀

紐約法拉盛緬街凌晨爆二級大火 中藥材、水果盡燒毀
宮鬥上演？英媒：卡蜜拉欺負威廉、凱特的小孩

宮鬥上演？英媒：卡蜜拉欺負威廉、凱特的小孩
英國物理期刊撤900篇假論文 半數來自這國

英國物理期刊撤900篇假論文 半數來自這國