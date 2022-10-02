民進黨中常會邀請黑熊學院發起人沈伯洋專案報告「全民防衞」。蔡英文 聽取簡報後表示：「全民國防」必須透過全體國民參與，「中央和地方一起努力」、「展現台灣自我防衛的決心和能力」，「讓每個人都能為家園盡心力」。

這話聽來十分動人。可是，曾擔任國防部 長的台大前校長孫震，卻以89歲高齡，在台大召開一系列「戰爭與和平」研討會和課程，參與者包括曾任國防部長、國安局長、國安會秘書長的將軍們。針對美國會議員推動的「台灣政策法」，他們認為：這是美國人希望以「國內法」方式，替台灣政府擬定「國防計畫」，包括「本土防衛」。

對於這樣構想，參與的退役將領沒有人表示認同。他們認為：前任參謀總長李喜明出身海軍，不懂陸上作戰。他寫的書看起來言之成理，卻完全沒有可行性，是「寫給美國人看的」。

更清楚的說，所謂全民防衞、本土防衛云云，根本就是美國人想要把台灣人民推上火線，替他打代理人戰爭的「陽謀」，本質就是「詛咒給別人死」、「別人的孩子死不完」。蔡英文的心態不難理解，怪異的是曹興誠的轉變。

曹董是我建國中學的前後期同學。扁政府時期，我們還上過電視，呼籲兩岸和平。他移民新加坡 後，變得財大氣粗，丟6億元台幣，就想組織並訓練「黑熊部隊」，替美國人打「代理人戰爭」。這個做法固然讓蔡英文「撿到槍」，未免把台灣人民的生命，看得太不值錢。我現在很想發起「和平論壇」運動，大家一起來別別苗頭，看看「戰爭與和平」最後那方勝出？