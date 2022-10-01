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俄國動員令能挽頹勢？

姚中原／台北市

在戰爭場合，武器裝備與性能的提升，將能改變作戰方式和兵力運用，也會影響軍事戰略的調整，進而導致整個戰爭型態的改變，俄烏戰爭便是最好的例子。

烏克蘭總統澤倫斯基9月13日公開宣布，烏國軍隊已從俄軍收復了東部和南部8000平方公里的國土，正進一步推動攻勢。以上大舉反攻的捷報，顯示在北約與美國提供「海馬斯」高機動性多管火箭系統等重型武器下，以及英國亦持續培訓烏國士兵並投入戰場後，烏國武裝部隊作戰實力有愈來愈強的反轉趨勢。

已進入第三階段的俄烏戰爭，前線作戰的俄軍已面臨裝備嚴重不足、兵源缺乏、補給中斷，且無空中火力支援的窘境，只能一路挨打，棄守大片原已攻占的領土。

例如俄軍日前放棄在烏克蘭東北部後勤補給重地的伊久姆，是今年3月圍攻基輔以來最嚴重的挫敗。因此如何補充前線兵力及加強作戰火力，便是莫斯科政府急需解決的問題。

俄羅斯總統普亭9月21日下令啟動「局部」軍事動員，宣布將徵召30萬人投入戰場，升級對烏克蘭的軍事行動。這是俄羅斯二戰以來的首次動員。普亭並警告西方國家，當他表示準備動用核武器保衛俄羅斯時，他並不是「虛張聲勢」。其實上述普亭的強硬態度與宣布動員令，間接說明了，俄軍先前的軍事戰略與戰術是有嚴重缺失，除無法滿足戰爭要求外，亦無法達成「特別軍事行動」的戰略目標。

一個國家要追求戰爭的勝利，不能只靠兵力的增加，社會輿論與民心的支持更是重要。因為戰爭是物質與精神因素組成的有機體，兩者缺一不可。尤其世界上歷來許多大場戰爭的勝利，都是取決於心理所反映的精神因素作用。

然而此次普亭下達動員令後，俄國民心大亂。不只大量俄國人民在第一時間趕著預訂單程機票離開俄國，全國各地的抗議活動更是層出不窮。

以上情勢透露出普亭欲升高戰爭的行為，已失去許多民眾的支持，未來更可能導致社會的分裂。

過去七個月來，全面經濟制裁的效果逐漸發揮出來、特別軍事行動也不如預期的短暫和順利，加上俄國軍隊士氣亦極為低落等因素下，皆造成普亭政府的極大壓力；即使俄國打出動員令牌，恐怕也只是延後戰爭失利的到來，無法真正得到全面勝利。

反觀，烏克蘭的軍隊人數雖不如俄國兵力的眾多，但是全國堅強抗敵意志，以及民眾團結奮戰決心，卻能持續迎來國際社會的支持，或許這才是決定戰爭最後勝利的關鍵因素所在。

普亭 俄國 烏克蘭

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