台灣關係法vs.台灣政策法

最近美國國會正在討論「台灣政策法」，號稱是自1979年修訂「台灣關係法 」以來，美國對台政策最全面性的調整；引起台灣各界熱烈討論。

這事讓我想起當年的一段往事。

1979年美國與台灣斷交時，我在中華民國 駐美大使館國會組擔任最資淺的三等秘書，主要工作就是與美國國會聯繫。當時卡特總統突然宣布與台灣斷交，國會充滿對我們的同情，在這種氛圍下，兩院相繼討論訂定台灣關係法。按照美國法律，參眾兩院出爐的法案必須一致，才能送交總統簽字。兩院法案分別通過後，國會組了兩院聯席委員會，由曾任太空人，在政壇地位崇高的約翰葛蘭參議員 擔任主席，主導台灣關係法一致化；我經常跑國會，受到葛蘭主席助理幫忙，開會時被安排坐主席正後方。

聯席會一開始，就有議員表示，美國已經與中華民國斷交，所以要在法案中稱呼我們為「台灣」（Taiwan）；這個提議當場獲得多位議員支持，但國務院官員持反對意見，認為正式稱呼我們為「台灣」，有影射台灣獨立疑慮，建議以「在台灣的人民」（people on Taiwan）稱呼，這又引起友台議員的反對，當場展開辯論。

就在雙邊激辯之際，葛蘭主席忽然轉過頭來，直接問我：「馮先生，你們會希望哪一種呢？『Taiwan』，還是『people on Taiwan』？」瞬間所有參眾議員、國務院官員都靜下來，全場目光都看向我這個台灣來的小秘書。當下我嚇得冷汗直冒，面對如此重大的決定，只能緊張地回：「請主席待我回去請示後，明天向您報告。」會議結束衝回辦公室，馬上發電報，台北當天晚上就下達指示。

隔天會議一開始，葛蘭主席就當眾問我，「你的政府決定了嗎？」我向他說：「Yes， people on Taiwan」，葛蘭主席向我眨眨眼，笑著說「I thought so（我就知道）」。

1979年4月，美國總統簽署並頒布「台灣關係法」；其中第一段就提到「…between the people of the United States and the people on Taiwan…」美台兩邊一個用了代表「國家」的「of」，一個用了代表「地名」的「on」；雖然只是一字之別，但意義重大，從此「中華民國」變成「在台灣的人民」。

43年前美國為了拉攏中共，背棄了「中華民國」訂定「台灣關係法」；今天美國為了打擊中共，又要為「在台灣的人民」訂定「台灣政策法」；此案表決時，參院外交委員會亞太小組主席（43年前葛蘭參議員職位）馬基參議員投下反對票，他說：「美國不應將台灣置於日益增加的險境中。」

我們「在台灣的人民」該何去何從？天佑台灣！