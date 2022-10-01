溫故知新 我的第3劑防疫加強針

我9月12日就響應加州 政府號召，去住宅附近連鎖藥店打了第三劑輝瑞加強針疫苗 （第五針），注射後我感到又有防疫能力了，不怕當前仍肆虐的BA.4和BA.5毒株攻擊，高興萬分。

但是當我看到9月14日世界日報一條新聞「醫：加強針頻繁接種恐有副作用」，把我嚇了一跳。南加州某大醫院傳染疾病控制一名首席醫師，在南加復旦校友線上論壇上說，没完没了接種加強針，並非没有風險，疫苗在短期内很安全，但畢竟是一款新疫苗，只有兩年多，目前没有長程的數據表明疫苗無後期副作用。其他醫生也有類似看法。

醫師們對加強針疫苗的看法，能在美國最權威、以新聞報導真實性著稱的中文《世界日報》發表，所言一定有科學根據，是可信的。卻使我害怕起來，我已打了三劑加強針，又是87歲高齡老人，患有高血壓等多種慢性病，若此次疫苗有副作用，病情加重就有生命之危。

憂慮過程中，突然想起古代先賢一句名言「溫故而知新」。便從平板電腦中調出2021年2月美國開打第一劑新冠疫苗的日記，逐天看起，看到今年2月14日日記為止；我記憶猶新的是，大部分民眾打一到四劑疫苗都很安全，但也的確有少數民眾打了疫苗出現副作用，例如注射疫苗的胳膊紅腫疼痛，發燒、咳嗽、呼吸不暢、心動過速、頭暈、頭痛等，副作用嚴重而死亡的個案也有報導。

一些醫學 專家透過新聞媒體分析原因，注射疫苗是激活人體免疫系統，產生抗體獲得細胞免疫，以對抗和消滅來自體外的病毒、病菌，如同戰爭殺傷敵人，自己的戰士也會有些傷亡一樣，自己的身體也會受到一些刺激，因此凡是防病、抗毒、抗菌的疫苗都有副作用，但是副作用是可以避免和阻止的。

我2021年2月7日至2月28日打了第一和第二劑疫苗，之後我就遵照醫學專家提示，採用食療、體療、藥療、心療相结合之法避免副作用。第一和第二針疫苗只是打針胳膊出現輕微疼痛，兩天後消失；打第三、第四針加強針繼續堅持保健，胳膊只痛一天即消失，再無其他副作用。

透過日記回憶，我幾次打疫苗經歴和没被感染新冠的效果，使我豁然開朗、憂愁全消，繼而萌生新領悟，首先樹立加強針新版疫苗更先進、功效更強，完全可以戰勝新冠原始病毒及其多種變異毒株信心，保持良好心情。

其次科學飲食、補充營養，堅持運動鍛鍊，增強體質。像打了前四劑疫苗一樣，每日三餐葷素搭配、粗細搭配，適度增加蛋白質、脂肪、維生素、微量元素和膳食纖維，使身體各個器管、細胞都得到充分的營養；同時每天堅持散步30分鐘、曬太陽20分鐘、對全身24個保健穴位早晚各按摩一遍，同時每天做兩次四個八拍擴胸運動，增強肺活量。

營養和運動有效改善了肌肉、皮膚的血液循環，增強了機體的新陳代謝能力，使五臟六腑功能得到充分發揮，就給疫苗進入體內創造激活免疫系统的良好環境，既產生抗體提高了免疫力，又避免了疫苗副作用發生。

我打了第三劑加強針至今，身體完全正常没有任何不適之感，心曠神怡且精神煥發。