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支持紐森做法 管制社交媒體

薛永康╱托倫斯

「﻿Social media offers these candidates not only in an unregulated environment but also multiple platforms from which to disseminate information and propaganda.  」這是加大教授Barbara Walter在她《How Civil Wars Start》著作中，對候選人使用無管制的社交媒體的看法。

無疑地，川普利用「毫無管制」的社交媒體如推特去傳播不實信息詆毁對手，讓他在2016當選；上任後再用謠言稱歐巴馬不在美國出生，沒資格當總統，而對歐巴馬在美國的出生證明視而不見；然後，極右社交網站跟隨川普在2020落選後，在毫無事實下傳播大選不公，造成2021年1月 6日的國會暴亂。這只是幾個社交媒體未經管制被濫用造成的例子。

「管制社交媒體紐森簽新法」為世界日報9月16日的消息，要求社交媒體公開對仇恨以及其他不實訊息，每半年向檢察長提報。筆者認為這是一個好消息，因為目前仇恨華裔也是拜社交媒體傳播不實信息所致；白人日漸式微，移民成為他們失業的代罪羔羊，亦是極右派通過社交媒體的造謠。

「控制社交媒體」的提案在德州和佛州以違反憲法第一修正案遭到反對，繼續容許政客用「言論自由」傳播不實信息；可喜的是口無遮攔的川普已被主流社交媒體開除，但是他的餘毒猶存，管制社交媒體實有必要，因為要求社交媒體自律如緣木求魚。

根據報導，愈是仇恨分化的信息或是陰謀論，觀看的民眾愈多，廣告也因此增加，對社交媒體有商業利益；在負面上，這些誤導民眾的信息會造成社會不安、族群分裂、極端暴力分子增加，甚至如Walter在書中所謂，有組織的暴亂發生。

紐森州長要求社交媒體公開對仇恨及不實訊息，是維持社會安定及自由民主的做法， 社交媒體應該及時舉報及刪除仇恨及不實信息。紐森的做法可喜可賀，希望加州能夠帶動全美各州，為了美國的前途及自由民主，促使社交媒體自律，不為自己的私利，而能朝著「以正視聽」的方向邁進。

紐森 川普 歐巴馬

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