支持紐森做法 管制社交媒體

「Social media offers these candidates not only in an unregulated environment but also multiple platforms from which to disseminate information and propaganda. 」這是加大教授Barbara Walter在她《How Civil Wars Start》著作中,對候選人使用無管制的社交媒體的看法。

無疑地,川普 利用「毫無管制」的社交媒體如推特去傳播不實信息詆毁對手,讓他在2016當選;上任後再用謠言稱歐巴馬 不在美國出生,沒資格當總統,而對歐巴馬在美國的出生證明視而不見;然後,極右社交網站跟隨川普在2020落選後,在毫無事實下傳播大選不公,造成2021年1月 6日的國會暴亂。這只是幾個社交媒體未經管制被濫用造成的例子。

「管制社交媒體紐森 簽新法」為世界日報9月16日的消息,要求社交媒體公開對仇恨以及其他不實訊息,每半年向檢察長提報。筆者認為這是一個好消息,因為目前仇恨華裔也是拜社交媒體傳播不實信息所致;白人日漸式微,移民成為他們失業的代罪羔羊,亦是極右派通過社交媒體的造謠。

「控制社交媒體」的提案在德州和佛州以違反憲法第一修正案遭到反對,繼續容許政客用「言論自由」傳播不實信息;可喜的是口無遮攔的川普已被主流社交媒體開除,但是他的餘毒猶存,管制社交媒體實有必要,因為要求社交媒體自律如緣木求魚。

根據報導,愈是仇恨分化的信息或是陰謀論,觀看的民眾愈多,廣告也因此增加,對社交媒體有商業利益;在負面上,這些誤導民眾的信息會造成社會不安、族群分裂、極端暴力分子增加,甚至如Walter在書中所謂,有組織的暴亂發生。

紐森州長要求社交媒體公開對仇恨及不實訊息,是維持社會安定及自由民主的做法, 社交媒體應該及時舉報及刪除仇恨及不實信息。紐森的做法可喜可賀,希望加州能夠帶動全美各州,為了美國的前途及自由民主,促使社交媒體自律,不為自己的私利,而能朝著「以正視聽」的方向邁進。