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寒露氣爽
陳安利╱亞特蘭大
2022-10-01 02:00
清涼霧茫凝結霜，
萬物凋零肆惆悵；
北有鴻雁飛南翔，
叢林變色枯葉黃。
頹廢庭園藝菊賞，
美景將逝紅楓望；
微風吹拂桂飄香，
溫差有別晨昏降。
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