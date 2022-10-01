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女籃世界杯／美中爭冠 第三節47:68 中國隊落後21分

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寒露氣爽

陳安利╱亞特蘭大

清涼霧茫凝結霜，

萬物凋零肆惆悵；

北有鴻雁飛南翔，

叢林變色枯葉黃。

頹廢庭園藝菊賞，

美景將逝紅楓望；

微風吹拂桂飄香，

溫差有別晨昏降。

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