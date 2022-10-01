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特斯拉AI日登場 人形機器人Optimus正式亮相

俄烏戰爭白日化

黃晶萍／聖伯納汀

俄烏戰爭白日化，

西方慌張來喊話，

要求中方出調停，

核戰爆發西方怕，

解鈴還須繫鈴人，

戰爭輕易就解化。

上一則

從政變謠言 看習任期終身的挑戰

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